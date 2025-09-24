Hasi fájdalom és puffadás? Súlyos betegséget jelezhetnek a tünetek

Bizonyára kevesen tudják, de a Lyme-kór ma a leggyakoribb állatról emberre terjedő fertőzés Európában, amelyet a kullancsok által hordozott Borrelia burgdorferi baktérium okoz. Sokan a jellegzetes „Lyme-foltra” gondolnak első tünetként, holott ez csupán az esetek egyharmadában jelenik meg.

A kullancs okozza a Lyme-kór megbetegedést

Fotó: Arteregó/PR

A betegség gyakran alattomos, sokrétű panaszokat okozhat – ideértve az ízületi fájdalmakat, idegrendszeri problémákat, szívpanaszokat és a krónikus fáradtságot.

Egy kevésbé ismert, de egyre inkább előtérbe kerülő szövődmény azonban az emésztőrendszer érintettsége. Gyakori következmény a puffadás, a székletproblémák váltakozása, valamint újonnan kialakuló ételintoleranciák.

A Lyme-kór nem mindig okoz klasszikus tüneteket

Fontos tudni, hogy az antibiotikumos kezelések tovább ronthatják a helyzetet, mivel a jótékony bélbaktériumok száma csökkenhet, miközben kórokozók szaporodnak el. Ez akár fokozott béláteresztést is okozhat, ami újabb immunreakciókat indíthat el. A Lyme-kór nem mindig okoz klasszikus tüneteket – például a híres céltáblaszerű bőrpír csak az esetek egy részében jelenik meg. Sokaknál az első jelek épp az emésztőrendszeri panaszok, ezért ha ezek tartósan fennállnak, különösen kullancscsípés után, érdemes a Lyme-kór lehetőségét is számításba venni.

A diagnózis felállítása szakorvosi feladat, de a gyógyulás során sokat tehetünk magunk is az étrendünk és életmódunk átalakításával. A gyulladáscsökkentő étrend, a probiotikus ételek, valamint a feldolgozott élelmiszerek kerülése segíthet stabilizálni a bélrendszert, és ezáltal támogatni a szervezet regenerációját. Ha ismeretlen eredetű, visszatérő emésztési problémákkal küzd, ne zárja ki a Lyme-kór lehetőségét – egy egyszerű teszttel közelebb kerülhetünk a valódi okhoz, és elindulhatunk a célzott gyógyulás útján. A gyógyulás útját tehát mi magunk is támogathatjuk.