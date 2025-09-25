Rossz hír az M0-s autóúton közlekedőknek

Továbbra is jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak az M0-s autóúton Törökbálint térségében, mivel a híd­fel­újí­tá­si munkák a korábban tervezettnél hosszabb ideig, várhatóan 2025. október 12-ig tartanak – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Torlódásokra kell számítani az M0-s autóúton Törökbálint térségében

Fotó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A munkálatok az M0–M7 csomópont térségét érintik, ahol a forgalomterelés jelenlegi rendje változatlanul érvényben marad.

Nem jó hír az sem, hogy az M5 autópálya felé vezető irányban továbbra is teljes sávlezárás van érvényben: a belső sáv forgalma az ellenkező irányú pálya belső sávjába kerül átterelésre, míg a külső sáv a csomópont párhuzamos gyűjtő-elosztó ágán közlekedhet.

A ki- és felhajtók használhatók az M0-s autóúton

Fontos információ, hogy az M0–M7 csomóponti ki- és felhajtók a munkálatok alatt is használhatók maradnak. A Magyar Közút felhívja a figyelmet, hogy a környéken – különösen a Balaton felől érkezők számára – a megszokottnál is nagyobb forgalomra és besorolási nehézségekre lehet számítani. A torlódások a csúcsidőszakokban elkerülhetetlenek, így a közútkezelő a közlekedők türelmét és megértését kéri. A munkálatok befejezéséig a közlekedőknek fokozott figyelemmel és türelmes vezetéssel érdemes közlekedniük az érintett szakaszon.

Az utazóknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről, amelyről részletes információk találhatók a Magyar Közút Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu oldalon.

