Dugóveszély a hétvégén az M0-s autóúton, jó lesz elkerülni!

A hétvégén, szeptember 20-án és 21-én, vagyis szombaton és vasárnap az M0-s autóúton burkolatjavítást végeznek.

Terelések, sávelhúzások lesznek e hétvégén az M0-s autóút déli szakaszán

Fotó: Szászi Dániel/Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az M5 autópálya irányából az M1 autópálya felé haladva, az 51-es számú főúti csomópont után, Dunaharaszti térségében garanciális hídjavítás miatt sávlezárások várhatók.

Szombaton a két belső forgalmi sáv kerül lezárásra, így az autóúton csak egy sáv lesz járható, vasárnap pedig a két külső sáv záródik le, ezért két forgalmi sáv marad nyitva.

Torlódások lehetnek az M0-s déli részén

Az M0-son leginkább balesetek miatt szoktak dugók lenni. Most előre tudjuk, hogy torlódások lehetnek. Épp ezért, aki teheti, az a hétvégén kerülje el a körgyűrű említett déli részét, mert az érintett útszakasz jelentős forgalma miatt időszakos torlódások kialakulására kell számítani, amelyek a közlekedési idő meghosszabbodását eredményezhetik. A Magyar Közút kéri a járművezetők türelmét és megértését, valamint arra biztatja őket, hogy még az indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálatán keresztül vagy a www.utinform.hu-n.