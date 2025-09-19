Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

M0-s

Dugóveszély a hétvégén az M0-s autóúton, jó lesz elkerülni!

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aki teheti, az kerülje el a körgyűrű déli térségét szombaton és vasárnap. Burkolatjavítást végeznek az M0-s autóúton az M5 autópálya irányából az M1-es felé, az 51-es számú főúti csomópont után, Dunaharaszti térségében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M0-sMagyar KözútdugóM0 autóútM0 körgyűrűautóútútjavításDunaharaszti

A hétvégén, szeptember 20-án és 21-én, vagyis szombaton és vasárnap az M0-s autóúton burkolatjavítást végeznek.

M0 autóút
Terelések, sávelhúzások lesznek e hétvégén az M0-s autóút déli szakaszán
Fotó: Szászi Dániel/Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az M5 autópálya irányából az M1 autópálya felé haladva, az 51-es számú főúti csomópont után, Dunaharaszti térségében garanciális hídjavítás miatt sávlezárások várhatók. 

Szombaton a két belső forgalmi sáv kerül lezárásra, így az autóúton csak egy sáv lesz járható, vasárnap pedig a két külső sáv záródik le, ezért két forgalmi sáv marad nyitva.

Torlódások lehetnek az M0-s déli részén 

Az M0-son leginkább balesetek miatt szoktak dugók lenni. Most előre tudjuk, hogy torlódások lehetnek. Épp ezért, aki teheti, az a hétvégén kerülje el a körgyűrű említett déli részét, mert az érintett útszakasz jelentős forgalma miatt időszakos torlódások kialakulására kell számítani, amelyek a közlekedési idő meghosszabbodását eredményezhetik. A Magyar Közút kéri a járművezetők türelmét és megértését, valamint arra biztatja őket, hogy még az indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálatán keresztül vagy a www.utinform.hu-n.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!