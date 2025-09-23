Dugóveszélyre figyelmeztetnek szerdán az M0-s autóúton

Jelentős dugókra kell számítani az M0-s autóúton 2025. szeptember 24-én szerdán, amikor 9 és 15 óra között szalagkorlát-javítás miatt több csomóponti ág is lezárásra kerül Gyál és Vecsés térségében.

Torlódásra kell számítani az M0-s autóúton szerdán szalagkorlát-javítás miatt

Fotó: Illusztráció (MTI)

A 33-as km-nél, a Gyáli csomópontban nem lehet az M0-s autóútra felhajtani az M3 autópálya irányába, míg a 37-es km-nél, a Vecsési csomópontban az M1 autópálya felé vezető csatlakozás zárva lesz.

A munkálatok miatt várhatóan időszakos torlódások alakulnak ki, különösen azokban az órákban, amikor a forgalom eleve fokozott az M0 érintett szakaszán.

Az M0-s autóút kerülését javasolják

A Magyar Közút a közlekedők türelmét kéri, hiszen az érintett szakaszokon az intenzív forgalom miatt időszakos dugók lehetnek. Az autósok számára a terelőútvonalakat az M0-M4 és M0-M5 csomópontok jelentik. Az üzemeltető szerint a szalagkorlát-javítás elengedhetetlen a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében, különösen egy olyan nagy forgalmú útszakaszon, mint az M0 autóút.

Aki tehát szerdán közlekedik az M0 autóút déli szakaszán, annak érdemes korábban indulni, rugalmasan tervezni az útvonalat, és felkészülni a dugók és forgalmi fennakadások lehetőségére.

Az autósoknak nem árt indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), az Útinform weboldalán, vagy használniuk navigációs, illetve közösségi közlekedési alkalmazásokat, hogy a legoptimálisabb útvonalat választhassák.

A múlt héten burkolatjavítást végeztek az M0-son, ami szintén dugókat okozott.