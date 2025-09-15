Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

M1 autópálya

Brutális dugókra lehet számítani, óriási felújítás jön az M1-esen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn reggel elkezdték hazánk legforgalmasabb sztrádájának a kétszer háromsávosra bővítését. Az M1-es autópálya Biatorbágytól Tatabányáig tartó útszakaszán dugókra, ideiglenes forgalomkorlátozásokra és hosszabb menetidőkre kell számítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M1 autópályabővítésátépítésmáv

Ahogy az várható volt, hétfőn reggel elesett az M1-es autópálya Biatorbágytól Tatabányáig tartó szakasza.

M1-es autópálya
Az M1-es autópálya hosszú szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani
Fotó: Facebook / MÁV-csoport

Ekkor kezdődtek a legforgalmasabb magyar sztráda bővítési munkálatai. 

Mint köztudott, 2029-ig, 800 milliárd forintból 2x*sávra szélesítik az autópályát Biatorbágytól Bábolnáig. Ahogy azt az Origo is megírta, délelőtt a főváros felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél baleset történt, emiatt óriási dugóban rekedtek az arra közlekedők.

Triplázzák a vonatokat az M1-es autópálya felújítása miatt

A MÁV-csoport már előzetesen készül arra, a Facebook-oldalán tájékoztatta az embereket, hogy az M1-es bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. 

Ezért hétfőtől duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a FLIRT-motorvonatokat, a két reggeli sebesvonatot emeletes KISS-motorvonattal indítják, és több kocsival közlekedik a Savaria és a Scarbantia InterCity

 – írta a Kemma.

Készenlétbe állították a MÁV-buszokat is, amelyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a Volán-járatok kisegítésére is be lehet vetni. Az utasforgalmat folyamatosan figyelik, és ha indokolt, tartalékbuszokat állítanak forgalomba, vagy akár módosítják a gyorsított vonatok megállási rendjét is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!