autópálya

Október végére átadhatják a magyar autópályát

Vascölöpökkel erősítették meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét átszelő gyorsforgalmi út Miskolc és Szikszó közötti szakaszát, amit még tavaly februárban zártak le. Mintegy 150 méteren dolgoznak az M30-ason.
autópályamunkálatokMiskolc

Már másfél esztendőnél több idő telt el az M30-as feketeszerdája óta. Szikszó közelében megsüllyedt a pályaszerkezet, az M30-as autópálya használhatatlanná vált - emlékeztet a boon.hu

Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán – Fotó: Vajda János / MTI
Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán 
Fotó: Vajda János / MTI 

A Strabag garanciálisan javítja ki az M30-as útszakaszt 

Végre elkezdődhetett a helyreállítás, amelyet annak a Strabagnak kell garanciálisan elvégeznie, amely a megsérült szakaszt építette.

Mert nem a kívánt minőségben végezte el az útszakasz építését – fogalmazott Lázár János a garanciával kapcsolatban. 

A burkolatrepedéseket, -süllyedéseket egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpök sorával erősítették meg.  

Az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársaival szoros együttműködésben a Strabag elvégezte az instabil talajszerkezet megerősítését, de előtte a kivitelező egymástól független szakértőket, geotechnikusokat és geológusokat kért fel a pályaszerkezet csúszásának okainak feltárására, valamint kidolgozta a javaslatokat a probléma elhárítására.

A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek. A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta szorgoskodik a mintegy 150 méteres sztrádaszakaszt magába foglaló munkaterületen, és  október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.

Az Origo május elején beszámolt róla, hogy megkezdték a töltés visszaépítését az M30-ason. 

 

