Mutatjuk, miért kerülje vasárnap az M7-es autópályát

Aki teheti, kerülje el vasárnap délelőtt az M7-es autópálya szakaszát a Velencei-tónál.

Rendesen lelassulhat a forgalom az M7-es autópálya velencei szakaszán vasárnap

Fotó: Jászai Csaba

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint Velence térségében új, szélesebb gyalogos- és kerékpáros hidat építenek az autópálya fölé.

A korábbi hidat bontják el, az újat pedig 4,5 méter szélesre és enyhébb, 5 százalékos lejtésűre tervezik, hogy könnyebb legyen a közlekedés – írja a Feol.

Új híd az M7-es autópálya felett

A munkálatok miatt szeptember 27-én szombaton este, éjféltől másnap délig teljes lezárás lesz az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán Agárd és Kápolnásnyék között, az 57-es és 42-es kilométerek között. A forgalmat a 7-es főútra terelik, visszatérés a Kápolnásnyék csomópontnál lehetséges.

A környező településeken, például Gárdonyban, Agárdon is megnövekedett forgalomra és torlódásokra kell számítani, ami nem jó hír az ott lakóknak sem.

Az MKIF szerint a gyalogos- és kerékpáros forgalom a munkák alatt is biztosított lesz a pálya felett. A régi híd felújítása helyett az új átkelő építése mellett döntöttek, mivel a felújítás költségei meghaladták volna az új híd építésének költségeit. A munkálatok várhatóan az év végére befejeződnek.