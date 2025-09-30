Figyelem! Képeken a többtonnás monstrum, ami miatt leállt az M7-es

A szombatról vasárnapra virradó éjjel mintegy 10 órás beavatkozás zajlott, amelynek során daruval emelték a helyére a hatalmas acélszerkezet első elemeit. Az eredetileg vasárnap délelőttre tervezett pálya-megnyitásnál két órával hamarabb, már 9:54-kor feloldották a zárást, így a közlekedők ismét akadálytalanul használhatták az M7-es Budapest felé tartó sávjait - írja a FEOL.hu.

M7: Éjfélkor még pályazár, reggel már új híd

Fotó: MKIF

A számok önmagukért beszélnek: a teljes, 193 tonnás és 80 méter hosszú hídszerkezet 8 elemből áll. Ezeket kettesével illesztették össze, majd a helyszínen négy nagyobb egységet daruztak be.

A következő beemelésekre várhatóan októberben kerül sor.

Látványos művelet az M7-es autópályán

Az MKIF tájékoztatása szerint a régi gyalogos-kerékpáros híd felújítása drágább lett volna, mint egy új építése, ráadásul a jövőbeli autópálya-bővítés miatt is elengedhetetlen az új szerkezet. Az új híd a régi mellett, attól körülbelül 20 méterre épül, szélesebb, biztonságosabb és sokkal kényelmesebb átkelést biztosít majd a gyalogosoknak és bicikliseknek.

A projekt célja a közlekedés biztonságának növelése és a komfort javítása, így a Velencén átkelő közlekedők hamarosan egy modern, a 21. századi igényekhez igazodó hídon kelhetnek át.