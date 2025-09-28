Elképesztő: 10 éve nem láttunk ilyet Magyarországon!

Hírlevél

macskakiállítás

Ma kezdődik a macska világkiállítás Budapesten, ahol több mint huszonöt különleges fajta mutatkozik be. A kétnapos rendezvény nemcsak versenyekkel és bemutatókkal várja a látogatókat, hanem a felelős állattartás fontosságára is felhívja a figyelmet.
Tíz év után újra macska világkiállítást rendeznek Budapesten szombaton és vasárnap az Angyalföldi Sportközpontban. A eseményen huszonkét ország képviselteti magát és több mint huszonöt macskafajtát ismerhet meg a közönség - közölték a szervezők az MTI-vel.

macska Budapest, 2025. szeptember 28.Transzilván macskák bírálat után a tíz év után újra megrendezett World Cat Federation (WCF) macska világkiállításon Budapesten, az Angyalföldi Sportközpontban 2025. szeptember 28-án.MTI/Kocsis Zoltán
Macska rajongók ezrei várják a budapesti világkiállítást. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A rendezvény fő témája, hogy bemutassa a különbséget szaporítók és tenyésztők között, valamint hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra. A programok között versenyek, előadások és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. A standoknál az érdeklődők a különböző macskafajtákról tájékozódhatnak, a fajtamentő egyesületek pedig hasznos tudnivalókkal látják majd el a látogatókat.

 

 

Macska világkiállítás Budapesten

Tóth Péter, az esemény főszervezője az MTI-nek elmondta, hogy Budapesten is bemutatják azt az Oroszországból érkező ragdoll cicát, amely a best cat verseny jelenlegi első helyezettje, vagyis az idei macskakiállításokon a legtöbb pontot szerezte. Benevezték francia tulajdonosai a pontverseny második helyezettjét, egy kanadai szfinxet is, így igazán különleges lesz a világkiállítás. 
 

Kiemelte: a különleges fajták között láthat a közönség többek között toyger és tonkinéz macskákat, a kopasz fajták közül a kanadai mellett doni szfinxet is.

Hozzátette: meg lehet tekinti a világ legkisebb fajtájaként ismert szingapúri macskát, de érkezik a versenyre burmai szent templommacska, és számos erdei - például norvég és szibériai - macskafajta is. A törpe macskafajták közül látható lesz a világkiállításon a munchkin vagy más néven tacskómacska. Mindezek mellett az úgynevezett rex, vagyis göndör szőrű fajták közül a Cornish rex, a Devon rex és a Selkirk rex macskákat, valamint az elfogadás alatt álló transzilván fajtát is bemutatják a közönségnek. 
A ritka és kevésbé ismert fajták mellett a népszerű cicák - így a Maine Coon, a bengáli és a brit rövidszőrű - is szép számban jelen lesznek Budapesten. 
 

Szökevény macska foglalta el az első osztályt a repülőn. Videó az Origo oldalán található.

 

