Magyar Péter kommandói akasztást ígérnek, vérszomjas ez a Szeretetország

Alakul ez a Szeretetország, nincs semmi hiba, a régi nagy elvtársak végre nagyon csettinthetnek a pokol legmélyebb bugyraiból, hiszen méltó örökösök érkeztek az elárvult ávós posztokra. Voltak már próbálkozások, de Magyar Péter vérkommandója talán a legerősebb csapat, aki ugyanazt a színvonalat hozza, mint a régi elvtársak, hiszen tízen egyet körbevéve kedélyesen tudnak arról beszélni, hogy hogyan akasszák fel az illetőt. És mi lenne, ha nem lenne kamera a közelben, akkor talán már a kötelet fonnák az elvtársak?

Magyar Péter uszítás közben

Fotó: Mirkó István

Magyar Péter Szeretetországa egy ávós rémálom

Nem szól másról a Tisza Párt szánalmas vicsorgása, mint sértett, tehetségtelen emberek kivagyisága, bosszúszomja, akiknek nincs más célja, mint a pusztítás. Ők nem képesek építkezni, pusztuljon hát minden, de elsősorban azért szeretnének elégtételt venni, mert mások tehetségesebbek és értelmesebbek és még sikereket is el tudnak érni. Vesszen mindegyik. Persze fel lehetne ez ellen szólalni, ám a MÚOSZ, aki elvileg az újságírók érdekeit képviseli, mélyen hallgat. A szélsőbaloldali csapat ugyanis nem az újságírókat, hanem a bolsevikokat védi, régi, kipróbált emberei pedig örülnek minden olyan mozzanatnak, amelyen a nemzeti oldalt támadják. Mert a zsebmessiás és vérszomjas brigádja az adóemelési tervek kiszivárgását követően már nem foglalkozik mással, csak a tombolással és megfélemlítéssel, hiszen nincs is más a szekta mögött.