Magyar Pétert szétveti az ideg a DPK miatt

Hozzászólása, kritikája alapján fejtörést okoz Magyar Péter, a Tisza párt elnöke számára a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója. A rendezvényt nem csak a kormányoldali sajtó tudósítja. A Szent János-kórháznál tartott sajtótájékoztatóján a 444-et, HVG-t is élesen bírálta, amiért nem vele foglalkoznak.

Vélhetően Magyar Péter is érzi, jelentős rendezvényről van szó, és nehezményezi, hogy a nem kormányoldali sajtó is kiemelt figyelmet fordít rá

A Telexhez írt kommentárja alapján nehezményezi, hogy a baloldali sajtó is hasonló érdeklődést mutat a kormányoldalhoz köthető rendezvény iránt, gúnyos megjegyzése "legyen meg a húsz cikk naponta" legalábbis erre enged következtetni. Hiányolja, hogy a Tiszához köthető adományozást a kórházaknál nem közvetítik. A röviden DPK-ként is emlegetett polgári rendezvény dátuma ugyanakkor ismert, és az is, hogy azon Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A miniszterelnök és más vezető politikusok felszólalása pedig feltehetően mindkét oldalon nagyobb hírértékkel és olvasottsággal bír, mint bármilyen más esemény vagy megmozdulás, amit ezen a napon tartanak, célszerű az időzítéskor ezt figyelembe venni.