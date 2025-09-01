Kit érdekel, hogy szakított-e Magyar Péter?

Az, hogy Ilike egy újabb átvert, megszégyenített és idegileg kikészített volt barátnő, vagy ott van még a zsebmessiás mellett, biztos, hogy nem üti meg a szeretettől csöpögő szektás lelkeket. Ettől Magyar Péter nem lesz rosszabb, gerinctelenebb, irritálóbb és hazugabb ember, ezt a kört már megjártuk. Az, hogy hogyan bánik a nőkkel, eddig is nyílt titok volt, így Ilike története csupán egy újabb tégla a falban, ha valóban megtörtént a nagy szakítás, bár a zsebmessiás tagad ezerrel. Mert valójában magasról ejt erre mindenki a rajongók körében, felőlük akár az övcsat is előkerülhet, csak az az Orbán Viktor menjen a levesbe. Minden tiszás lúzer csak az utóbbira koncentrál. A Szeretetország építőit nem érdekli a brutális családon belüli erőszak és a nőgyalázás sem.

Magyar Péter épp azt csinálja, amihez legalább biztosan ért

Magyar Péter beteges vágyálmai

Aki eddig nem realizálta, hogy a zsebmessiás hogyan bánt a nőkkel, azoknak nem Ilike példája fogja elhozni a nagy felismerést. Biztos lesznek olyanok, akiket végleg ez tántorít el Magyar Pétertől, de valljuk be, nem ők lesznek a többség. Aki már eddig is bebizonyította, hogy emberileg egy nulla, arról majdnem mindenki tudja a szíve mélyén, hogy óriási mentális gondjai vannak, a kemény magot tehát nem ez győzi meg, hogy új zsebmessiás kell a konda élére. Mert Magyar Péter az elit tiszás hadosztályokat csak akkor veszti el, ha Orbán Viktor elé borul és bevallja, hogy szereti és csak ugyanolyan akar lenni, mint ő. Soha ne mondd, hogy soha, de talán erre a vallomásra van most a legkisebb esély, még akkor is, ha tudjuk, a zsebmessiás egy felturbózott Orbán Viktort próbál játszani. Ezt megfelelő helyeken sok gyógyzerrel és még több simogatással próbálják kezelni.

Kötelességünk ugyan beszámolni minden ilyen történésről, hiszen a Magyar Péter-féle nárcisztikus alakok rengeteg fájdalmat tudnak okozni, de hiába sajnáljuk Ilikét, ha valóban vége a nagy románcnak, a magyar embereket még jobban sajnáljuk, mert velük még rosszabbul bánna ez a banda. Ne felejtsük a brutális adóemelési terveket, ne felejtsük azt sem, hogy határokon megállított szennyezett levegőt és legalább nyolcvan éves átlagéletkort ígért Magyar Péter, a választási ígéretei tulajdonképpen a mennyország alapkövei, amit a Földön teljesíteni lehetetlen, de ahogy a régi bolsevikok megpróbálták, úgy igyekszik erre alapozni ez az önimádó alak. Ezt kell mindenkinek az eszébe vésni, Ilikének pedig sok sikert kívánunk. Ha van egy kis esze, menekül.