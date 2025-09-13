Hírlevél

Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Magyar Péter

Magyar Péter teljesen kiborult, hisztérikus kríziskommunikációba kezdett

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miután a nagy képességű Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett. Szokásához hűen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni – írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTarr ZoltánKocsis Máté

Kocsis Máté kiemelte: márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén. Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte, melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába.

És hogyan jönnek ki a szórólapon látható számok? – tette fel a kérdést.

Megismerhetik különböző foglalkozások kereseti adatait, melyeket a KSH „teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint” című táblázatának 2024. évi adatsorát alapul véve számoltak ki. Miután a Tisza Párt adóemelési tervei már a 2026-os adóévre értendők lennének, a bruttó átlagkeresetet a számítás úgy becsüli, hogy 2025-re 9%-os, 2026-ra további 5%-os emelkedést prognosztizál. Az így kapott adatból két módon jön ki a nettó: egyik a jelen szabályok szerint, a másik pedig a többkulcsos Tisza-adóval.

 A gyermekes családok esetében a tavalyi átlagkeresetből, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig a korcsoport átlagkeresetéből indultak ki, a korábbihoz hasonlóan 9% és 5% emelkedést prognosztizálva, ugyanúgy két módon számolva ki a nettó keresetet.

Mindemellett a számításban figyelembe veszik Magyar Péterék valamennyi eddig megismert adóváltozási elképzelését. 📈

Tehát Magyar Péterék adótrükkjeivel a tiszások is rosszul járnának, de persze lehet, hogy némelyikük ennek is tud örülni. 😁

Kellemes gondolkodást kívánok! – zárta sorait.

 

