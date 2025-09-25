Magyar válasz a mozgásszegény iskolai napokra: itt az Aktív Iskola program

A mai modern világ a folyamatos ingerek, változatosság és mozgás élményét kínálja – a gyerekek digitális tartalmak között navigálnak, gyorsan váltanak tevékenységek között, és állandó stimulációhoz szoktak. Ezzel szemben az iskolákban még mindig jellemzően a frontális oktatás dominál, ahol a diákok hosszú órákon keresztül ülve, passzív befogadóként vesznek részt a tanulásban. Ezen a berögzült gyakorlaton szeretne változtatni a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) új kezdeményezése, az Aktív Iskola program, amelynek célja, hogy a mozgás és az élményszerű tanulás szerves része legyen a tanítási napnak – nemcsak a testnevelés órákon, hanem lehetőleg minél több tanórában.

A program nem előzmény nélküli: Magyarország már korábban is élen járt a diákok mozgásra ösztönzésében. A European School Sport Day (ESSD), azaz az Európai Diáksport Napja 2025-ben ünnepelte 11. évfordulóját, és mára 44 országban, több mint 3 millió tanuló részvételével zajlik. A nemzetközi kezdeményezés eredetileg magyar ötletként indult, és mára az Európai Sporthét legnagyobb eseményévé nőtte ki magát. Az Aktív Iskola ezt a sikert viszi tovább: nem csupán egyetlen napra koncentrál, hanem a mindennapokat szeretné megváltoztatni.

Forrás: Aktív iskola

A kezdeményezés lényege, hogy a diákok rendszeres mozgását tudatosan beépítik az iskolai napokba. Ez egyrészt a testnevelés órák minőségének javítását jelenti, továbbá például több délutáni sportfoglalkozást, aktív szüneteket, tanórán belüli mozgásos elemeket, vagy akár a tantermeken kívüli tanulást is. Az iskolák maguk dönthetnek arról, milyen eszközökkel és formában érik el a megemelt mozgásmennyiséget.

Az Aktív Iskola program önkéntes alapon működik, bármely magyar iskola csatlakozhat hozzá, az idei tanévben már 606 tagja van a rendszernek. A részvétel feltétele, hogy az intézmény vállalja a mozgásgazdag iskolai napok megvalósítását, és folyamatosan figyeli, értékeli az eredményeket. A program egyaránt szól a tanulók fizikai egészségének megőrzéséről, a koncentráció és tanulási teljesítmény javításáról, valamint a mentális jóllét támogatásáról.