Urbex: hátborzongatóan néz ki most Baranya egykori kedvenc szórakozóhelye

Magyarország egyik leghíresebb diszkója egykor fiatalok százait vonzotta magához, de ma már csak emlékeket őriz. A bólyi Club T-boy a ’90-es évek közepén nyitotta meg kapuit, és különösen a 2000-es évek elején vált népszerűvé a bulizni vágyó generációk körében. A house, techno és trance zene ritmusára telt házas éjszakák zajlottak itt, amelyekről sokaknak máig élénk emlékei vannak - írja a BAMA.

Magyarország legendás diszkója ma már üresen áll

Fotó: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Bé Dax Domján / BAMA

Így vált szellemépületté Magyarország egyik leghíresebb diszkója

Aztán jött a koronavírus-járvány, amely számos vendéglátóhelyhez hasonlóan ennek a klubnak is a végét jelentette. 2020 végén végleg bezárt, pedig idén ünnepelte volna 30. születésnapját. Ma már a romos épület inkább a város szellemházai közé tartozik, amely az urbex közösségek és a romfotográfusok számára is különleges célpont lehet.

