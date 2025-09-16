Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas sztrájk kezdődött a nyíregyházi állatkertben – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A nyíregyházi állatkert újabb videója villámgyorsan terjed. Makik láthatók benne, akik inkább sztrájkolnak, semmint dolgoznának. A jelenet egyszerre vicces, cuki és emberi.
A nyíregyházi állatkertben élő makik lettek az internet új kedvencei. A róluk készült videón jól látszik, hogy a kis állatok látványosan nem akarnak dolgozni. Gondozójuk szóvá is teszi nekik, de ők mit sem törődnek vele – inkább lustálkodnak, mintsem munkába állnának.

makik
Makik sztrájkolnak a nyíregyházi állatkertben (illusztráció)
Fotó: Anthony

Sztrájkoló makik melengetik a szívünket

A jelenet sok nézőben ismerős érzéseket keltett. Nem véletlen, hogy a kommentelők arról írtak: reggelenként nekik sincs mindig kedvük felkelni és elindulni dolgozni. Az emberek többsége azonban mégis összeszedi magát, erőt vesz, és elindul, hogy teljesítse feladatait, akár kedvvel, akár kedv nélkül.

@nyiregyhaziallatpark Meki Erdőnkbe te is beléphetsz :-) #lemurforest #sostozoo #nyiregyhaziallatpark😍😍😍 #katta #catta #ringtailedlemur #zoohungary ♬ eredeti hang - NyíregyháziÁllatpark

A makik esetében azonban más a helyzet: ők inkább restek maradtak, a videó pedig ettől vált viccessé és szívmelengetővé. Nemcsak mosolyt csal az arcokra, de segít oldani a mindennapi stresszt, és egy pillanatra elfeledtetni a hétköznapok nehézségeit.

A zseniális videó már több mint hatmillió megtekintésnél jár.

 

