Hatalmas sztrájk kezdődött a nyíregyházi állatkertben – videó

A nyíregyházi állatkertben élő makik lettek az internet új kedvencei. A róluk készült videón jól látszik, hogy a kis állatok látványosan nem akarnak dolgozni. Gondozójuk szóvá is teszi nekik, de ők mit sem törődnek vele – inkább lustálkodnak, mintsem munkába állnának.

Makik sztrájkolnak a nyíregyházi állatkertben (illusztráció)

Fotó: Anthony

Sztrájkoló makik melengetik a szívünket

A jelenet sok nézőben ismerős érzéseket keltett. Nem véletlen, hogy a kommentelők arról írtak: reggelenként nekik sincs mindig kedvük felkelni és elindulni dolgozni. Az emberek többsége azonban mégis összeszedi magát, erőt vesz, és elindul, hogy teljesítse feladatait, akár kedvvel, akár kedv nélkül.

A makik esetében azonban más a helyzet: ők inkább restek maradtak, a videó pedig ettől vált viccessé és szívmelengetővé. Nemcsak mosolyt csal az arcokra, de segít oldani a mindennapi stresszt, és egy pillanatra elfeledtetni a hétköznapok nehézségeit.

A zseniális videó már több mint hatmillió megtekintésnél jár.