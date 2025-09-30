50 éve történt a Malév 240-es járat tragédiája, egy máig megfejtetlen katasztrófa

1975. szeptember 30-án éjjel a Malév 240-es járata Budapestről indult Bejrút felé menetrend szerint este 23 óra után. A Tupoljev Tu–154-es repülőgépen 50 utas és 10 fős személyzet tartózkodott, összesen 60 ember. Az út a szokott módon zajlott, ám a leszállás előtti percekben végzetes fordulatot vett, és a magyar polgári légiközlekedés egyik legsúlyosabb katasztrófájává vált.

A repülőgép a tervek szerint 23 óra után szállt fel Budapestről. A leszálláshoz közeledve, hajnali fél három körül a személyzet rádiókapcsolatba lépett a bejrúti irányítással, és engedélyt kaptak a 6000 lábra történő süllyedésre. A megközelítés azonban nehéz körülmények között zajlott: a város felett ekkor már zajlott a polgárháború, a repülőtér berendezései – például az ILS leszállító rendszer – nem működtek megbízhatóan, és a légtérben is feszült volt a helyzet.

Néhány perccel a leszállás előtt a gép eltűnt a radarképekről, és a Földközi-tengerbe zuhant Bejrút közelében. A katasztrófát senki sem élte túl.

A 60 áldozat közül 11 magyar állampolgár volt, köztük a teljes személyzet. A part mentén tartózkodó szemtanúk állítása szerint a gép felrobbant vagy találat érte, mielőtt a vízbe csapódott, mások egy erős villanásról számoltak be a baleset idején.

A tragédia körülményei máig tisztázatlanok. A hivatalos közlésekben csupán annyi szerepelt, hogy a baleset „ismeretlen okból” történt. A fekete doboz soha nem került elő, a roncsokat nem emelték ki, a vizsgálati anyagok pedig titkosításra kerültek. Az utaslisták is hiányosak voltak, több részlet pedig sosem vált nyilvánossá.

Számos elmélet született a Malév 240-es járat tragédiája kapcsán

Egyes feltételezések szerint a repülőgépet lelőhették. Más források arról írnak, hogy a gép fegyvereket szállított, és emiatt válhatott célponttá. A parton tartózkodó szemtanúk szerint erős robbanást is lehetett hallani, mielőtt a gép a vízbe zuhant.

A Malév 240-es járat tragédiája így mind a mai napig a magyar repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélye.