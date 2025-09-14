Hírlevél

M1-es autópálya

Káosz jön az M1-esen? Így készül a MÁV a hatalmas dugókra

A MÁV készül a hétfőtől életbe lépő forgalomkorlátozásokra az M1-esen. A MÁV-csoport több motorvonatot és tartalékbuszt állít forgalomba, hogy enyhítse a dugókat és gyorsabb eljutást biztosítson az utasoknak.
A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte a társaság vasárnap Facebook-oldalán. 

MÁV
A MÁV több vonatot indít az M1-es forgalomkorlátozásai miatt
Fotó: Facebook/MÁV-csoport

MÁV: triplázott motorvonatok és plusz kocsik a forgalmas járatokon

Azt írták, hétfőtől duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a FLIRT-motorvonatokat, a két reggeli sebesvonatot emeletes KISS-motorvonattal indítják, és több kocsival közlekedik a Savaria és a Scarbantia InterCity.

Készenlétbe állítják a MÁV-buszokat is, amelyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a Volán-járatok kisegítésére is be lehet vetni. 
Folyamatosan figyelemmel kísérik a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását, és ha az indokolttá válik, intézkednek: útnak indítják a tartalékbuszokat, vagy akár változtatnak a gyorsított vonatok megállási rendjén is - áll a közleményben.


 

 

