Rettegnek a helyiek: visszatért Miskolcra a játszótéren garázdálkodó medve

A rendőrség értesítést kapott az esetről, de mire a járőrök a helyszínre értek, az állatnak nyoma veszett. A közösségi médiában terjedő hírek szerint a medve akár éjjel is visszatérhet, és nem fél az emberi környezettől – írja a BOON.

A medve már járt korábban a településen.

A helyiek félnek a medvétől

A hatóságok óvatosságra intik a lakosságot, és arra kérik az embereket, hogy estére zárják be biztonságosan az ajtókat és a kapukat. A szülőknek különösen ügyelniük kell, hogy gyermekeik sötétedés után ne menjenek ki felügyelet nélkül. Sokan attól tartanak, hogy az állat élelem után kutat, és emiatt újra visszatérhet a házakhoz. A helyiek beszámolói szerint

már a játszótér közelében is találtak nyomokat, ami fokozza az aggodalmat.

A medvét az Avasi kilátó közelében látták, Horváth-tetői játszótérnél szeptember 16-án. A bejelentő egy anyamedvéről és egy bocsról számolt be, illetve egy fotót is készített, amelyen vélhetően medvenyom látható.

A szakértők szerint érdemes elkerülni az éjszakai egyedüli közlekedést a környéken, a lakosok pedig azt remélik, hogy a hatóságok hamar megoldást találnak, mielőtt komolyabb baj történik.