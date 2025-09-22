Kínos pillanat: rég tették próbára így a Megasztár zsűrijének türelmét

A Megasztár szombat esti adásában szokatlan produkcióval állt színpadra Vincze Gábor, az ország egyik legismertebb autogramgyűjtője. A férfi, aki már több tízezer aláírást szerzett hírességektől, ezúttal sem éneklésre készült: inkább arra használta ki a lehetőséget, hogy újabb szignókat kapjon - írja a Délmagyar.

A Megasztár válogatóján autogramgyűjtő kavarta fel a hangulatot

Fotó: Bors

Egy bőrönddel érkezett, amely tele volt korábbi gyűjteményének darabjaival. Ahelyett, hogy előadta volna a választott dalt, sorra dobálta ki a színpadra az aláírt pólókat, fényképeket és más relikviákat. Curtis nem rejtette véka alá véleményét: „Ez szörnyű” – mondta az éneklésről, majd hozzátette, hogy a gyűjtemény többet ért, mint a produkció. Marics Peti és Curtis végül maguk pakolták vissza a bőröndbe a tárgyakat, miközben Gábor próbált rájuk „sárga lapot” mutatni.

Bár a férfi végül elénekelte a Szállj el, kismadár című dalt, a produkció nem nyerte el a zsűri tetszését. A hangja és a ritmusérzéke sem győzte meg a szakértőket.

