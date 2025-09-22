Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Megasztár

Kínos pillanat: rég tették próbára így a Megasztár zsűrijének türelmét

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Megasztár legutóbbi válogatójában váratlan fordulat történt. Egy szegedi autogramgyűjtő nem énekléssel próbált továbbjutni, hanem relikviái bemutatásával kavart botrányt, ami alaposan próbára tette a Megasztáros zsűrik türelmét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MegasztárbalhéCurtis

A Megasztár szombat esti adásában szokatlan produkcióval állt színpadra Vincze Gábor, az ország egyik legismertebb autogramgyűjtője. A férfi, aki már több tízezer aláírást szerzett hírességektől, ezúttal sem éneklésre készült: inkább arra használta ki a lehetőséget, hogy újabb szignókat kapjon - írja a Délmagyar.

Megasztár Curtis és Herceg Erika összebalhéztak a Megasztár válogatóján – a feszültség szinte tapintható volt.
A Megasztár válogatóján autogramgyűjtő kavarta fel a hangulatot
Fotó: Bors

A Megasztár válogatóján autogramgyűjtőből lett botrányhős

Egy bőrönddel érkezett, amely tele volt korábbi gyűjteményének darabjaival. Ahelyett, hogy előadta volna a választott dalt, sorra dobálta ki a színpadra az aláírt pólókat, fényképeket és más relikviákat. Curtis nem rejtette véka alá véleményét: „Ez szörnyű” – mondta az éneklésről, majd hozzátette, hogy a gyűjtemény többet ért, mint a produkció. Marics Peti és Curtis végül maguk pakolták vissza a bőröndbe a tárgyakat, miközben Gábor próbált rájuk „sárga lapot” mutatni.

Bár a férfi végül elénekelte a Szállj el, kismadár című dalt, a produkció nem nyerte el a zsűri tetszését. A hangja és a ritmusérzéke sem győzte meg a szakértőket. 

Ha további Megasztár botrányokról szeretne olvasni, az Origo oldalán megteheti.

@megasztartv2 Itt meg mi történik?🤣 @maricspeti sárgalapot kapott🟨😝#tv2 #megasztar ♬ eredeti hang - Megasztár

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!