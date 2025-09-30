17 éves a Megyeri híd, lélegzetelállító fotókon a gyönyörű szerkezet

A Megyeri híd, amely nem hivatalosan az M0-ás északi Duna-hídja, összesen 1861 méter hosszú. Budakalász és Újpest között húzódik, és áthalad Szigetmonostor közigazgatási területén is.

A Megyeri híd nem csupán egy közlekedési csomópont, hanem Budapest északi kapujának ikonikus eleme

Fotó: Kurka Geza Corey / Kurka Geza Corey/Shutterstock

A híd nevéről annak idején a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást rendezett.

Egyes hírportálokon még az is megjelent, hogy esetleg Chuck Norris-hídnak kereszteljék, végül azonban a Megyeri híd lett a befutó, mivel a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze.

A híd teljes építési költsége 63 milliárd forint volt.