Rendkívüli

Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

Megyeri híd

17 éves a Megyeri híd, lélegzetelállító fotókon a gyönyörű szerkezet

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Tizenhét éve, 2008. szeptember 30-án adták át Magyarország leghosszabb folyami hídját. A Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei-szigeten keresztül.
Megyeri hídátadásévforduló

A Megyeri híd, amely nem hivatalosan az M0-ás északi Duna-hídja, összesen 1861 méter hosszú. Budakalász és Újpest között húzódik, és áthalad Szigetmonostor közigazgatási területén is. 

Megyeri híd, Aerial photos form Megyeri bridge. Budapest hungary. Transportation. City lights. europe, Hungary, Budapest
A Megyeri híd nem csupán egy közlekedési csomópont, hanem Budapest északi kapujának ikonikus eleme
Fotó: Kurka Geza Corey / Kurka Geza Corey/Shutterstock

A híd nevéről annak idején a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást rendezett.

 Egyes hírportálokon még az is megjelent, hogy esetleg Chuck Norris-hídnak kereszteljék, végül azonban a Megyeri híd lett a befutó, mivel a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze. 

A híd teljes építési költsége 63 milliárd forint volt.  

A képre kattintva galéria nyílik a Megyeri hídról:

A Megyeri híd nem csupán egy közlekedési csomópont, hanem Budapest északi kapujának ikonikus eleme

A Megyeri híd 1861,35 méteres hosszal Magyarország második leghosszabb hídja, a Köröshegyi völgyhíd után. 

Az Origo korábban megírta, hogy a Megyeri híd tetejére kilátót és kávézót is terveztek

 

