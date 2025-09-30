17 éves a Megyeri híd, lélegzetelállító fotókon a gyönyörű szerkezet

A Megyeri híd, amely nem hivatalosan az M0-ás északi Duna-hídja, összesen 1861 méter hosszú. Budakalász és Újpest között húzódik, és áthalad Szigetmonostor közigazgatási területén is.
A híd nevéről annak idején a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást rendezett.
Egyes hírportálokon még az is megjelent, hogy esetleg Chuck Norris-hídnak kereszteljék, végül azonban a Megyeri híd lett a befutó, mivel a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze.
A híd teljes építési költsége 63 milliárd forint volt.
A Megyeri híd 1861,35 méteres hosszal Magyarország második leghosszabb hídja, a Köröshegyi völgyhíd után.
Az Origo korábban megírta, hogy a Megyeri híd tetejére kilátót és kávézót is terveztek.