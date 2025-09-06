Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Németország újjáépítené a felrobbantott Északi Áramlatot

celsius

Nem fáztunk tegnap se: megdőlt a melegrekord

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Még van szufla a nyárban. Megdőlt az országos melegrekord pénteken - közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
celsiusBudapestmelegrekord

A melegrekord kapcsán azt írták: pénteken folytatódott az elmúlt napok nyárias, átlagosnál melegebb időjárása, az ország nagy részén 30 Celsius-fok felett alakultak a délutáni csúcsértékek.

melegrekord
Szeptember első péntekén megdőlt a melegrekord.
Fotó: Polyák Attila

Melegrekord szerte az országban

Hozzátették: a Békés vármegyei Körösladányban, illetve a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon egészen 35,1 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos napi melegrekord.

Közölték azt is, a korábbi, 35,0 fokos rekordot még 1948-ban mérték Budapesten, a Gellérthegy meteorológiai állomáson.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!