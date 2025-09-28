Hihetetlen áttörés a rákkutatásban, erre kevesen gondolnának

A Malassezia globosa nevű gombafaj normális körülmények között a bőrünk természetes lakója. Kísérletekben azonban kiderült, hogy a zsírszövetbe jutva olyan immunreakciókat indíthat el, amelyek gyorsíthatják a daganat növekedését. Ez felveti a lehetőséget, hogy a hétköznapi gombák közül némelyik a mellrák kockázatának egyik tényezője lehet. Fontos azonban kiemelni: emberi vizsgálatok még nem bizonyították egyértelműen ezt az összefüggést.

Mellrák kutatás: A csiperke gomba immunerősítő hatású

Védőhatás: a gombák másik oldala

Nem minden gomba jelent veszélyt. Számos kutatás rámutatott arra, hogy az ehető és gyógyhatású gombák – például a csiperke, a pecsétviaszgomba vagy a maitake – antioxidáns, immunerősítő és gyulladáscsökkentő hatásokat mutattak kísérletekben. Egyes vizsgálatok szerint rendszeres fogyasztásuk akár csökkentheti a mellrák kockázatát, illetve javíthatja a betegek életminőségét a kezelések alatt.

Hogyan hathatnak a gombák?

A gombákban található bioaktív anyagok, például béta-glükánok vagy a triterpenoidok, képesek serkenteni az immunrendszert és hozzájárulhatnak a daganatos sejtek pusztulásához. Más esetekben antioxidáns hatásuk révén csökkenthetik a sejtkárosodást.

A paradoxon tehát az, hogy ugyanazok az immunfolyamatok lehetnek károsak vagy hasznosak – attól függően, hogy melyik gomba indítja be őket.

Mit jelenthet a jövőben a mellrák kutatásában?