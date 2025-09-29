Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

kampány

Életet mentő rózsaszín: így vált egy szín a mellrák elleni harc szimbólumává

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja. De vajon honnan ered ez a jelképes szín, és miért vált a mellrák elleni küzdelem világméretű szimbólumává?
Link másolása
Vágólapra másolva!
kampányRózsaszín októberOktóber a mellrák elleni küzdelem hónap

Október minden évben a rózsaszín jegyében telik a világ számos pontján: a városok híres épületeit rózsaszínnel világítják meg, különböző sporteseményeket szerveznek a mellrák elleni küzdelem fontosságának a felhívására, a kezdeményezéshez pedig számos sztár is csatlakozik. De honnan ered a jelkép, és a rózsaszín október? 

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja.
A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja.  Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

A rózsaszín szalag története 1985-ig nyúlik vissza, és alapvetően egy egyszerű, de rendkívül hatásos vizuális kommunikáció eredménye. 1991-ben az amerikai Self magazin és a New York-i Susan G. Komen Foundation aktivistái kezdték el osztogatni az első rózsaszín szalagokat a mellrák elleni küzdelem tudatosságának növelésére. A cél az volt, hogy egy könnyen felismerhető jelképpel hívják fel a figyelmet a megelőzésre és a korai szűrés fontosságára. 

mellrák, British model and actress Elizabeth Hurley (L front) and Senior Vice President of Estee Lauder Companies Evelyn Lauder (R front) arrive 07 October, 2005, at John F. Kennedy International Airport in New York. Hurley, Estee Lauder Companies Breast Cancer Awareness campaign spokesmodel, and Lauder, founder and chairman of the Breast Cancer Research Foundation, arrived in a Song Airlines plane painted in pink colors to raise awareness about breast cancer. The foundation is working in partnership with Song Airlines on the campaign. AFP PHOTO/Stan HONDA (Photo by STAN HONDA / AFP)
Elizabeth Hurley és az Estee Lauder Companies alelnöke Evelyn Lauder 2005. október 7-én érkeznek a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre. Hurley, az Estee Lauder Companies mellrák-megelőzési kampányának arca volt az évben. Fotó: STAN HONDA / AFP

A választás nem véletlen: a rózsaszín hagyományosan a nőiességgel, gyengédséggel és törődéssel társított szín. Ugyanakkor egyszerre barátságos és figyelemfelkeltő – ami tökéletes egy olyan üzenethez, ami egyszerre kívánja támogatni a betegeket és cselekvésre ösztönözni a közönséget. 

Az első rózsaszín szalagos kampányok az Egyesült Államokból indultak, de a siker gyorsan nemzetközi szintre emelte a mozgalmat. 1992-ben már a New York-i Central Parkban rendezett futóeseményeken osztogatták a szalagokat, ezzel létrehozva az első nagy közösségi aktivitást a témában. 

WASHINGTON - OCTOBER 26: A large pink ribbon hangs from the North Portico of the White House on October 26, 2009 in Washington, DC. The pink ribbon is a reminder that October is Breast Cancer Awareness Month. Mark Wilson/Getty Images/AFP (Photo by MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A rózsaszín szalag a Fehér Ház északi verandáján 2009. október 26-án Washingtonban.
Fotó: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rózsaszín szalag hamarosan más médiumokban is megjelent: divatmárkák, hírességek, sportolók viselték a szalagot. A média hatására a szimbólum olyan ismertté vált, hogy szinte mindenki felismeri, mit jelent. 

This picture taken from the Trocadero square shows the Eiffel Tower illuminated in pink in Paris on October 1, 2023, to mark the launch of Pink October, or Breast Cancer Awareness Month. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Rózsaszín fényekkel világították meg az Eiffel-tornyot 2023. október 1-jén
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A mellrák elleni küzdelem és rózsaszín október Magyarországon is gyorsan elterjedt

Magyarországon a rózsaszín október kampány 2000-es évek elején kezdett terjedni. A Magyar Rákellenes Liga, az Egészségügyi Minisztérium és számos civil szervezet közösen szervez eseményeket: szűrőprogramokat, tájékoztató napokat, de a leglátványosabbak a futó- és sétaesemények. 

Budapesten például évről évre több ezer ember csatlakozik a Rózsaszín Futáshoz, ahol a résztvevők rózsaszín pólóban és kiegészítőkkel futnak, miközben a tudatosság növelése mellett adományt is gyűjtenek a mellrákos betegek támogatására. 

A kampányok révén nő a szűrésen megjelenők száma, a közösségi médiában megosztott történetek pedig segítik a stigma ledöntését, amely még mindig sok mellrákos beteget érint. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!