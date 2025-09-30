Ezek a legnagyobb tévhitek a mellrákról

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja. A mellrákkal kapcsolatos tévhitek tisztázása nagyon fontos a helyes tájékoztatás és a megelőzés szempontjából. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb félreértéseket és tévhiteket, amelyek a mellrák kapcsán terjednek.

A férfiak nem lehetnek mellrákosak: a legnagyobb tévhitek a mellrákról

Tévhitek a mellrák kapcsán

Csak időseket érint

Bár a mellrák előfordulása valóban nő a korral, a betegség bármely életkorban előfordulhat. A fiatal nők esetében is előfordulhat mellrák, és a korai felismerés kulcsfontosságú a sikeres kezeléshez. A legfrissebb statisztikák szerint a mellrák előfordulása a 40 év alatti nők körében is emelkedett az elmúlt évtizedekben.

Ha nincs a családban, nem vagyunk veszélyben

A családi anamnézis növelheti a kockázatot, a legtöbb beteg nem rendelkezik ismert családi kórelőzménnyel. Az életmódbeli tényezők, mint az elhízás, a mozgáshiány, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás, szintén növelhetik a mellrák kockázatát.

A mammográfia fájdalmas és felesleges

A mammográfia egy gyors és hatékony szűrővizsgálat, amely segíthet a korai stádiumú daganatok felismerésében. Bár némi kényelmetlenséget okozhat, a fájdalom nagyon minimális, és az előnyök messze felülmúlják a kellemetlenségeket. A rendszeres mammográfiai szűrés jelentősen csökkentheti a mellrák miatti halálozást.

A férfiak nem kaphatnak mellrákot

A férfiak is kaphatnak mellrákot. Bár sokkal ritkább, évente több ezer férfinál diagnosztizálják a betegséget. A férfiak esetében gyakran késlekednek a diagnózissal, mivel a betegség ritkasága miatt kevesebb figyelmet kapnak. A férfiak esetében a túlélési arány alacsonyabb, mivel gyakran későbbi stádiumban kerül sor a diagnózisra.

A mellrák mindig egy csomó megjelenésével kezdődik

Bár a csomó megjelenése a leggyakoribb tünet, a mellrák más jelekkel is jelentkezhet, mint például bőrváltozások, a bimb elváltozása vagy szokatlan váladékozás. A rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatok segíthetnek a korai felismerésben.