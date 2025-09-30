Ezek a legnagyobb tévhitek a mellrákról

Hírlevél

Október a rózsaszín hónap, amikor világszerte felhívják a figyelmet a mellrákra és a megelőzés fontosságára. A mellrák körüli tévhitek azonban még mindig sokakat megtévesztenek.
A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja.  A mellrákkal kapcsolatos tévhitek tisztázása nagyon fontos a helyes tájékoztatás és a megelőzés szempontjából. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb félreértéseket és tévhiteket, amelyek a mellrák kapcsán terjednek.

Tévhitek a mellrák kapcsán 

Csak időseket érint 

Bár a mellrák előfordulása valóban nő a korral, a betegség bármely életkorban előfordulhat. A fiatal nők esetében is előfordulhat mellrák, és a korai felismerés kulcsfontosságú a sikeres kezeléshez. A legfrissebb statisztikák szerint a mellrák előfordulása a 40 év alatti nők körében is emelkedett az elmúlt évtizedekben. 

Ha nincs a családban, nem vagyunk veszélyben 

A családi anamnézis növelheti a kockázatot, a legtöbb beteg nem rendelkezik ismert családi kórelőzménnyel. Az életmódbeli tényezők, mint az elhízás, a mozgáshiány, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás, szintén növelhetik a mellrák kockázatát. 

A mammográfia fájdalmas és felesleges 

A mammográfia egy gyors és hatékony szűrővizsgálat, amely segíthet a korai stádiumú daganatok felismerésében. Bár némi kényelmetlenséget okozhat, a fájdalom nagyon minimális, és az előnyök messze felülmúlják a kellemetlenségeket. A rendszeres mammográfiai szűrés jelentősen csökkentheti a mellrák miatti halálozást. 

A férfiak nem kaphatnak mellrákot 

A férfiak is kaphatnak mellrákot. Bár sokkal ritkább, évente több ezer férfinál diagnosztizálják a betegséget. A férfiak esetében gyakran késlekednek a diagnózissal, mivel a betegség ritkasága miatt kevesebb figyelmet kapnak. A férfiak esetében a túlélési arány alacsonyabb, mivel gyakran későbbi stádiumban kerül sor a diagnózisra. 

A mellrák mindig egy csomó megjelenésével kezdődik 

Bár a csomó megjelenése a leggyakoribb tünet, a mellrák más jelekkel is jelentkezhet, mint például bőrváltozások, a bimb elváltozása vagy szokatlan váladékozás. A rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatok segíthetnek a korai felismerésben. 

A melltartó viselése növeli a kockázatot 

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a melltartó viselése növelné a mellrák kockázatát. Ezt a tévhitet több tanulmány is cáfolta. A melltartó viselése nem befolyásolja a mell szöveteinek egészségét. 

A szoptatás nem befolyásolja a kockázatot 

A szoptatás csökkentheti a mellrák kialakulásának kockázatát. A hosszabb ideig tartó szoptatás védelmet nyújthat a betegség ellen. A szoptatás során a mell szövetei regenerálódnak, ami hozzájárulhat a rákos elváltozások megelőzéséhez. 

A mellrák mindig halálos 

A mellrák túlélési aránya jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, különösen a korai stádiumban felfedezett eseteknél. A megfelelő kezelés mellett sok beteg teljes életet élhet. Az áttétes mellrák esetében is számos gyógyszeres terápia elérhető, melyeket a kezelőorvos személyre szabottan, a daganat pontos típusának megfelelően választ ki. 

 

 

