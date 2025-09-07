Menczer Tamás élő adásban osztotta ki az ATV újságíróit

Menczer Tamás szerint az ATV újságírói nem végezték megfelelően a munkájukat, amikor nem kérdezték Magyar Pétert a Tarr-botrányról, a hazugságokról és a Tisza-adóról.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor beszédének első élő közvetítése kizárólag Magyar Péternek köszönhető-e, a következő volt:
Nem, de ne haragudjon, szerkesztő asszony, anélkül, hogy önt személyében bármilyen módon bántani szeretném, úgy látom, hogy ön az ATV-t képviseli. Nem szégyellik magukat? Önök egy 20 perces interjúban a Tarr-botrányról, a hazugságokról és a Tisza-adóról nem kérdezték meg Magyar Pétert. Ne haragudjon. Először ezt intézze!
Menczer Tamás hozzátette: "Ilyet sem mondtam még, de most muszáj volt."