Menczer Tamás élő adásban osztotta ki az ATV újságíróit

Menczer Tamás szerint az ATV újságírói nem végezték megfelelően a munkájukat, amikor nem kérdezték Magyar Pétert a Tarr-botrányról, a hazugságokról és a Tisza-adóról.

Menczer Tamás szerint hiányos volt a Magyar Péter-interjú

Fotó: Fidesz

Menczer Tamás válasza

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor beszédének első élő közvetítése kizárólag Magyar Péternek köszönhető-e, a következő volt:

Nem, de ne haragudjon, szerkesztő asszony, anélkül, hogy önt személyében bármilyen módon bántani szeretném, úgy látom, hogy ön az ATV-t képviseli. Nem szégyellik magukat? Önök egy 20 perces interjúban a Tarr-botrányról, a hazugságokról és a Tisza-adóról nem kérdezték meg Magyar Pétert. Ne haragudjon. Először ezt intézze!

Menczer Tamás hozzátette: "Ilyet sem mondtam még, de most muszáj volt."