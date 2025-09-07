Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Forróságból hidegzuhany: drámai fordulat jön az időjárásban

Menczer Tamás

Menczer Tamás élő adásban osztotta ki az ATV újságíróit

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles szóváltás alakult ki a kötcsei pikniken. Menczer Tamás szerint az ATV súlyos szakmai hibát követett el, amikor Magyar Péter interjújában nem kérdezett rá a legfontosabb ügyekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásFideszKötcseATV

Menczer Tamás szerint az ATV újságírói nem végezték megfelelően a munkájukat, amikor nem kérdezték Magyar Pétert a Tarr-botrányról, a hazugságokról és a Tisza-adóról. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint hiányos volt a Magyar Péter-interjú
Fotó: Fidesz

Menczer Tamás válasza

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor beszédének első élő közvetítése kizárólag Magyar Péternek köszönhető-e, a következő volt:

Nem, de ne haragudjon, szerkesztő asszony, anélkül, hogy önt személyében bármilyen módon bántani szeretném, úgy látom, hogy ön az ATV-t képviseli. Nem szégyellik magukat? Önök egy 20 perces interjúban a Tarr-botrányról, a hazugságokról és a Tisza-adóról nem kérdezték meg Magyar Pétert. Ne haragudjon. Először ezt intézze!

Menczer Tamás hozzátette: "Ilyet sem mondtam még, de most muszáj volt."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!