Menczer Tamás: most bukott le a Tisza, átverik az embereket

A közteherviselésről és az adórendszer aktuális helyzetéről indít nemzeti konzultációt a kormány. Menczer Tamás kiemelte, hogy a konzultáció lebonyolítása most különösen indokolt, mert „most bukott le a Tisza. Most derült ki, hogy átverik az embereket.”

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Fotó: Vajda János / MTI

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy a kormány jelenlegi adószabályai megfelelőek, és az ellenfél törekvései az adórendszer megváltoztatására a magyar állampolgároktól való nagyobb pénzkiadásra irányulnak.

„Szerintünk az adószabályok jók. Az ellenfél meg akarja változtatni, sokkal több pénzt akar a magyar emberektől elvenni. Szerintem az egy legitim kérdés, hogy a magyar emberek véleményt nyilváníthassanak arról, milyen adórendszert szeretnének.”

A kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a konzultáció során a lakosság lehetőséget kap arra, hogy kifejezze véleményét a jelenlegi szabályozásról, és ezt más országok, illetve a brüsszeli döntéshozók figyelmébe is ajánlaná. „A választás kétségkívül a legfontosabb demokratikus véleménynyilvánítás. De az is nagyon helyes, ahogyan tettük eddig is, hogy két választás között a legfontosabb kérdésekben a magyar embereket megkérdezzük.”