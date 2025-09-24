Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

Menczer Tamás

Menczer szenzációs versben dörrentett oda Magyar Péternek

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás legújabb Facebook-posztja ismét reflektorfénybe helyezi Magyar Péter kínos politikai botladozásait. A vers ironikusan és gúnyosan mutatja be, hogyan próbálja az ellenzék mindenáron felhívni magára figyelmet, miközben a valóság teljesen elkerüli őket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamáspolitikaMagyar Péter

A versben Menczer Tamás több abszurd politikai momentumot említ: a „kartonpapírhoz beszélést”, a „fogott ember” helyzetet, az ellopott telefon Dunába dobását, valamint a „kidobó bácsi erotikus ölelését”. Mindeközben Tarr és a mesterséges intelligencia által kitalált Tisza-adó nyilatkozata a politikai blamázs további példájaként jelenik meg. A vers ironikus módon figyelmeztet arra is, hogy a baloldali politikusok karrierje bizonytalan, és ez a fajta politikai bohóckodás mindenki számára szórakoztató, ha nem tragikus.

Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója 
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás: Te, Peti

Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz, annyira vágysz a miniszterelnök figyelmére.

De Peti, ezt már annyiszor megbeszéltük.

Ő a brüsszeli gazdáiddal vitatkozik.

Mert te egy fogott ember vagy. Neked fogják.

Tegnap fogták meg újra, talán kicsit meg is szorították.

Egyébként igazán elárulhatnád, hogy hol dobtad az ellopott telefont a Dunába.

De legalább annyit elmondhatnál, hogy amikor a kidobó bácsi olyan erotikusan átölelte a nyakadat, az fájt?

Gondolom, fájt.

Hát, ezek a kidobók már csak ilyenek.

Még valami, Peti!

Mi van a Tarr-ral?

Csak mert tegnap közölte, hogy a nyilatkozatát a Tisza-adóról a mesterséges intelligencia találta ki.

Az egész ország ezen röhög. Vagy sír…

Jó, a Tarr nem olyan rutinos hazudozó, mint te, ez igaz.

Jut eszembe, gondolkodtál már azon, hogy mi lesz veled április után?

Se család, se politikai karrier…

Erről még biztosan beszélned kell Weberrel.

Megértelek.

De a Fekete-Győr Bandi úgyis ráér.

Lesz társaságod.

Addig is állok rendelkezésedre, a bábfigurákat és a bolondokat rám bízta a Főnök.

Megjegyzem a veszélyességi pótlék nem érkezett meg…

Peti, rólam nem is kell kartonfigurát csinálnod, az eredetivel is találkozhatsz.

Csak itt.

Csak most.

Csak neked.

#nefélj

Menczer Tamás Facebook-posztja egyértelműen az ellenzéki bénázások szatírája. A vers humorosan és gúnyosan mutatja be Magyar Péter botladozásait, az abszurd helyzeteket és a politikai bohóckodást.

 

