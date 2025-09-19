Hírlevél

Rendkívüli

Jótékony

Rengeteg pénzt érhet ez a növény, mindenkinek ott van a kertjében

Van egy növény, aminek a termesztése pofonegyszerű, mégis komoly pénzt lehet keresni vele. A menta felhasználása nagyon sokrétű, az ára pedig bizonyos helyeken már az aranyéval vetekszik.
Kis befektetéssel, némi gondozással és odafigyeléssel akár milliomosok is lehetünk, legalábbis Szerbiában rendkívül kifizetődő a menta termesztése – írja a vaol.hu. A menta felhasználása nagyon sokrétű, már a Szentírás utalt rá, s az ókori görög és római iratokban is vannak írásos emlékek, hogy miért érdemes fogyasztani. Az egykori Palesztinában adót fizettek a menta levelével, Európában pedig egyre nagyobb üzlet a termesztése. 

A menta felhasználása sokrétű – Fotó: Unsplash.
A menta szereti a hazai klímát

A mentát leginkább hűsítő italként, szörpként vagy fogkrémben használjuk, ugyanakkor jótékony hatásai is vannak. Kiváló epebántalmak ellen, gyomorfájást csökkentő és görcsoldó tulajdonságai miatt is előszeretettel fogyasztják. 

Szerbiában az ára annyi, mint az aranyé, hektáronként akár 2,5 millió forintot hozhat a termelőnek.

Németh Benjamin zalai okleveles tájépítész, kertművész a zaol.hu-nak elmondta, hogy mire figyeljünk, ha ezt a fűszer- és gyógynövényt választjuk. 

A menta hasznos az egészségünkre, s a gasztrokultúra szívesen használja. Ha otthon kis adagot szeretnénk, arra figyeljünk, hogy mindig csak kis cserépbe ültessük, hiszen nagyon szapora növény. A gyökérsarjakról terjed tovább, s a beérlelt magjait is elszórja. Egy-két év alatt az egész ágyást leuralja, ha nem fogjuk vissza. Ha kordában szeretnénk tartani, akkor azonnal vágjuk le az elvirágzott részeket, ritkítsuk a töveket - nyilatkozta a tájépítész. 

A hazai klíma kiváló a menta termesztése szempontjából, úgyhogy aki szeretne vele foglalkozni, nyugodtan vágjon bele. 

Korábban már megírtuk, miért kell menta a konyhakertbe. 

 

