Gyilkos virágok, amelyek bárki kertjében támadhatnak

Sokan azért szeretnek a kertben dolgozni, mert ezzel kiszakadhatnak a mindennapi mókuskerékből. Fontos azonban körültekintőnek lenni, mert a mérgező növények érintése és szembe kerülése súlyos sérüléseket okozhat. Kisgyermekeknél és háziállatoknál az elfogyasztásuk pedig akár halálhoz is vezethet – figyelmeztet a bama.hu.

A mérgező növények egyike, a gyöngyvirág

Fotó: Shutterstock/xxposure

Mérgező növények, amelyekkel vigyáznunk kell

Ha gondolkodás nélkül elkezdjük kitépni a gazokat, előfordulhat, hogy például egy vadpaszternákot ragadunk meg, és órákkal, sőt, akár napokkal később durva bőrirritációt tapasztalhatunk. A növény nedve a bőrre kerüléskor még nem fejti ki a hatását, ehhez szüksége van napfényre is. Ilyenkor a legjobb, ha lemossuk a kezünket szappanos vízzel, és eltakarjuk a bőrünket szappanos vízzel.

Az érdekessége ennek az, hogy nem minden esetben jelentkeznek a gyulladásos, égéses, hólyagosodásos tünetek azonnal, hanem körülbelül egy nap múlva. Sőt, két-három nap elteltével ez még rosszabbodhat is – fogalmazott Koronya-Jung Dalma, a kozármislenyi Koronya Kertészet tulajdonosa.

Számos olyan növényt is lehet említeni, amelyek fogyasztás esetén fejtik ki mérgező hatásukat, így a kertben a gyermekekre és a háziállatokra kifejezetten veszélyesek lehetnek. A leander, a kikerics, a gyöngyvirág, a fokföldi ibolya és a borostyán is halálos lehet a szervezetbe kerülés esetén.

A gyöngyvirág különösen veszélyes, hiszen könnyen összetéveszthető a medvehagymával. A két növény levele hasonlóan néz ki, főleg a tavaszi időszakban, amikor a gyűjtés zajlik.

A szakember azt javasolja, hogy a kertben mindenképpen kesztyűben dolgozzunk, továbbá, ha tudjuk, hogy egy erősen mérgező növénnyel van dolgunk, akkor kellő körültekintéssel próbáljuk meg irtani azt. Gumikesztyű kell, egy sima kertészkesztyű, amin a nedv át tud hatolni, nem megfelelő.

Szerintem inkább az a legfontosabb, hogy az emberek fel tudják ismerni ezeket a növényeket. Ha már a hajtástól figyeljük őket, akkor már a korai fázisban kezelni tudjuk a problémát – mondta Koronya-Jung Dalma.

Amennyiben valakinél a mérgező növény érintése után bőrproblémák, hólyagosodás vagy égési sérülések jelentkeznek, mindenképpen keresse fel bőrgyógyászát vagy háziorvosát!

Tavaly arról készült összeállítás az Origón, hogy melyek a legveszélyesebb ételek.