Rendkívüli

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

Nagy bejelentést tett a kormány. Hatvan iskolában elindul a mesterséges intelligencia kurzus a tanrend részeként. Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy az MI oktatás a magyar oktatás teljes rendszerében megjelenik, ezzel növelve Magyarország versenyképességét.
A mesterséges intelligencia a magyar oktatásban új korszakot nyit. A kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs kedden Budapesten jelentette be, hogy a tanév első félévében hatvan iskolában indul mesterséges intelligencia kurzus, közvetlenül a tanrendbe építve. A programban már több ezer diák részt vehet, és a tervek szerint februártól minden szakképzésben tanuló számára elérhető lesz az MI-oktatás. A cél, hogy a mesterséges intelligencia beépüljön a teljes magyar oktatásba, ezzel is erősítve hazánk versenyképességét.

mesterséges intelligencia kurzus, A man talks on his phone and walks past a display featuring a humanoid robot illustration at Automation Expo 2025 in Mumbai, India, on August 12, 2025. AI and robotics adoption in India accelerates as Trump-era tariffs prompt multinational firms to explore alternative manufacturing bases. (Photo by Indranil Aditya/NurPhoto) (Photo by Indranil Aditya / NurPhoto via AFP)
Új lendületet ad a mesterséges intelligencia kurzus a magyar oktatásban (illusztráció)
Fotó: INDRANIL ADITYA / NurPhoto

A mesterséges intelligencia kurzus a magyar tanrendben

Hankó Balázs elmondta: ebben a félévben már több ezer gyermek vehet részt MI-képzésben, a cél pedig az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust. Hangsúlyozta: a tervek szerint a mesterséges intelligenciát a teljes magyar oktatás részévé tenné a kormány, tovább erősítve ezzel Magyarország versenyképességét. 

A kormány Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodik, ezért az elsőként kiválasztott hatvan iskola közül három külhoni szakképzési intézmény lesz – fűzte hozzá a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten publikálták a kormány megújult MI-stratégiáját. 

Miskolc, 2025. augusztus 29. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond az Országos Szakképzési Tanévnyitón Miskolcon 2025. augusztus 29-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Az MI oktatás a magyar oktatás jövőjének része lesz

Megjelent az a vitairat is, amelynek lényeges eleme, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan vonjuk be a teljes magyar oktatásba. Elmondta továbbá, hogy hatvan oktató részére már tartottak felkészítést, így jelenleg majdnem minden szakképzési centrumban van olyan pedagógus, aki alapismereteket szerzett az MI-ben. Magyarország szakképzési erőcentrum - jelentette ki a tárcavezető, felidézve, hogy a múlt heti dániai szakképzési Európa-bajnokságról négy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza a magyar fiatalok. 

Aranyat szoftverfejlesztés, rendszerüzemeltetés és webfejlesztés területén, ezüstöt az ipari robotika, bronzérmet pedig a mechatronika területén nyertek. Mindez azt jelenti, hogy a magas hozzáadott értékű technológiai képzettséget igénylő területeken a magyar szakképzés élen jár

– húzta alá a miniszter. 

A mesterséges intelligencia a tanrendbe építve erősíti Magyarország versenyképességét

Hankó Balázs ismertette, hogy az MI iskolai bevezetéséhez a Logiscool képzési rendszerét hívta segítségül a kormány. Ez a magyar kisvállalkozás harminc országban van jelen, és 300 ezer embernek biztosít MI-képzést – tette hozzá. A miniszter szavai szerint a mesterséges intelligencia oktatása révén Magyarország szakképzési erőcentrumból szakképzési nagyhatalommá válhat. 

Kitért arra, hogy az MI oktatása és használata a felsőoktatásnak is része kell, hogy legyen. A cél, hogy valamennyi hallgatónak biztosítsanak MI-alapképzést, és erre épüljön rá a mesterképzésben az MI adott tudományterülethez kapcsolódó specifikus alkalmazása.

Ebben a kérdésben a Pannon Egyetem jár az élen, ezért az ősszel ők rendezik meg a magyar felsőoktatási intézmények első mesterségesintelligencia-konferenciáját – tudatta Hankó Balázs, hozzátéve: a fiatalok versenyképes tudást ma már csak az MI alkalmazásszintű használatával tudnak elérni.

robot, Modern technológia, Meta Ai, mesterséges intelligencia
Sokan nem tudják, hogy a Meta AI keresései nyilvánosak lesznek, ha nem rendelkezünk kifejezetten az ellenkezőjéről.
Fotó: Shutterstock

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos arról beszélt: Magyarország 2020-ban hozta létre az első MI-stratégiáját, a múlt héten pénteken pedig megjelent a megújított, hivatalos változat. Hozzátette: azt javasolták a kormánynak, hogy a szakképzést követően az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is vezessék be ezt a tananyagot.

Ahogy a világ halad előre, az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezdeni

– mutatott rá, hozzáfűzve: az MI alkalmazásával sokkal hatékonyabban lehet tanítani. Megjegyezte azt is: külön öröm, hogy az oktatásban egy magyar startup segítségével tudják bevezetni ezt az újítást. Palkovics László úgy folytatta: Magyarországon az ipari termelés hetven százaléka high-tech kategóriába esik, ezért a vállalkozóknak is ismerniük és alkalmazniuk kell a mesterséges intelligenciát. 

A kormánybiztos leszögezte: az ember és gép együttműködése komoly követelményt jelent. Rögzítette: az MI nem váltja ki a munkavállalót, hanem támogatja a munkavállaló feladatellátását.

Breuer Anita, a Logiscool társalapítója, ügyvezetője arról beszélt: cégük küldetése a 2014-es indulás óta az, hogy a legjobb eszközökkel tanítsák meg a gyerekeket logikusan, kritikusan gondolkodni.

Ez biztosítja, hogy a gyerekek magabiztosan tudjanak mozogni a digitális világban, ezért fejlesztettük ki a saját oktatási platformunkat, amit már teljesen átsző a mesterséges intelligencia

– tette hozzá. 

  • Breuer Anita közölte: a Logiscool rengeteg elismerést és szakmai díjat kapott az elmúlt években, Magyarországon csaknem százezer diák járt az iskoláikba, és több ezer órányi tananyaggal tudják segíteni a fiatalokat.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke kiemelte: a HÖOK üdvözli a kormány döntését.

A hallgatói élmény nemcsak arról szól, hogy hol tanulok, hanem arról is, hogy milyen eszközökkel, milyen módszertannal, milyen tantárgyakat

– fogalmazott, hozzátéve: az elmúlt években a HÖOK számtalan javaslatot fogalmazott meg a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozóan, s ezek között kiemelt helyen szerepelt az MI bevonása. Eszközöket, lehetőségeket kell biztosítani a hallgatók számára ahhoz, hogy a saját szakterületükhöz illeszkedően tudják elmélyíteni tudásukat annak érdekében, hogy

a hallgatói sikeresség később a munka világában is sikerré válhasson

– mondta a HÖOK elnöke – olvasható a Kormány oldalán.

 

 

