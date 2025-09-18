A mesterséges intelligencia a tanrendbe építve erősíti Magyarország versenyképességét

Hankó Balázs ismertette, hogy az MI iskolai bevezetéséhez a Logiscool képzési rendszerét hívta segítségül a kormány. Ez a magyar kisvállalkozás harminc országban van jelen, és 300 ezer embernek biztosít MI-képzést – tette hozzá. A miniszter szavai szerint a mesterséges intelligencia oktatása révén Magyarország szakképzési erőcentrumból szakképzési nagyhatalommá válhat.

Kitért arra, hogy az MI oktatása és használata a felsőoktatásnak is része kell, hogy legyen. A cél, hogy valamennyi hallgatónak biztosítsanak MI-alapképzést, és erre épüljön rá a mesterképzésben az MI adott tudományterülethez kapcsolódó specifikus alkalmazása.

Ebben a kérdésben a Pannon Egyetem jár az élen, ezért az ősszel ők rendezik meg a magyar felsőoktatási intézmények első mesterségesintelligencia-konferenciáját – tudatta Hankó Balázs, hozzátéve: a fiatalok versenyképes tudást ma már csak az MI alkalmazásszintű használatával tudnak elérni.

Sokan nem tudják, hogy a Meta AI keresései nyilvánosak lesznek, ha nem rendelkezünk kifejezetten az ellenkezőjéről.

Fotó: Shutterstock

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos arról beszélt: Magyarország 2020-ban hozta létre az első MI-stratégiáját, a múlt héten pénteken pedig megjelent a megújított, hivatalos változat. Hozzátette: azt javasolták a kormánynak, hogy a szakképzést követően az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is vezessék be ezt a tananyagot.

Ahogy a világ halad előre, az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezdeni

– mutatott rá, hozzáfűzve: az MI alkalmazásával sokkal hatékonyabban lehet tanítani. Megjegyezte azt is: külön öröm, hogy az oktatásban egy magyar startup segítségével tudják bevezetni ezt az újítást. Palkovics László úgy folytatta: Magyarországon az ipari termelés hetven százaléka high-tech kategóriába esik, ezért a vállalkozóknak is ismerniük és alkalmazniuk kell a mesterséges intelligenciát.

A kormánybiztos leszögezte: az ember és gép együttműködése komoly követelményt jelent. Rögzítette: az MI nem váltja ki a munkavállalót, hanem támogatja a munkavállaló feladatellátását.

Breuer Anita, a Logiscool társalapítója, ügyvezetője arról beszélt: cégük küldetése a 2014-es indulás óta az, hogy a legjobb eszközökkel tanítsák meg a gyerekeket logikusan, kritikusan gondolkodni.

Ez biztosítja, hogy a gyerekek magabiztosan tudjanak mozogni a digitális világban, ezért fejlesztettük ki a saját oktatási platformunkat, amit már teljesen átsző a mesterséges intelligencia

– tette hozzá.

Breuer Anita közölte: a Logiscool rengeteg elismerést és szakmai díjat kapott az elmúlt években, Magyarországon csaknem százezer diák járt az iskoláikba, és több ezer órányi tananyaggal tudják segíteni a fiatalokat.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke kiemelte: a HÖOK üdvözli a kormány döntését.

A hallgatói élmény nemcsak arról szól, hogy hol tanulok, hanem arról is, hogy milyen eszközökkel, milyen módszertannal, milyen tantárgyakat

– fogalmazott, hozzátéve: az elmúlt években a HÖOK számtalan javaslatot fogalmazott meg a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozóan, s ezek között kiemelt helyen szerepelt az MI bevonása. Eszközöket, lehetőségeket kell biztosítani a hallgatók számára ahhoz, hogy a saját szakterületükhöz illeszkedően tudják elmélyíteni tudásukat annak érdekében, hogy

a hallgatói sikeresség később a munka világában is sikerré válhasson

– mondta a HÖOK elnöke – olvasható a Kormány oldalán.