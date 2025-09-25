Kettészakadt az ország: fagyos hideg és nyári kánikula együtt jött

A HungaroMet Zrt. beszámolója szerint a szerdai napon a meteorológia adatai alapján különösen változékony időjárás uralkodott. Pitvaroson a Viharsarokban 29,4 Celsius-fokot mértek, míg Sopron környékén mindössze 12,1 fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb órákban.

Meteorológia: Sopronban mindössze 12,1 fokot, Pitvaroson pedig 29,4 fokot mértek, 17 fokos különbséggel az ország két pontja között Fotó:Illusztráció/Unsplash

Ez azt jelenti, hogy 17 Celsius-fokos különbség volt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.

Meteorológia: Fertőrákoson esett a legtöbb csapadék

Az elmúlt 24 órában többfelé fordult elő eső, zápor. A legtöbb helyen csak 1–2 milliméter esett, de a Nyugat-Dunántúlon 10 milliméter körüli mennyiséget is regisztráltak, Sopron környékén pedig 15 millimétert. A legtöbb csapadék Fertőrákoson hullott, összesen 16 milliméter.

Érdekesség, hogy a Mátra és a Bükk déli előterében 21–24 fokot mértek, ami 1–4 fokkal melegebb volt, mint délebbre. A meteorológusok szerint ennek oka a főn szél, amely lokálisan magasabb hőmérsékletet eredményezett.

További időjárási adatok a hét második felére.