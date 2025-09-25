Traktorok, kombájnok és sok sár – ezekre kell figyelni az autósoknak ősszel

Hírlevél

Az őszi betakarítási időszakban megnő a mezőgazdasági gépek, például traktorok és kombájnok jelenléte a közutakon, ami jelentős forgalmi és baleseti kockázatokat hordoz magában. A lassú, széles járművek, mezőgazdasági gépek miatt torlódások alakulhatnak ki, és előzésük is veszélyes lehet, különösen rossz látási viszonyok vagy szűk útvonalak esetén.
A betakarítás során a gazdák a terményeket gyakran több kilométerre lévő tárolókba szállítják, így a mezőgazdasági gépek elkerülhetetlenül közlekednek a forgalmas közutakon.

mezőgazdasági gépek
A mezőgazdasági gépek lassítják ősszel a közutak forgalmát
Fotó: Takács József

 

A lassú sebességük miatt – jellemzően 20–30 kilométer/óra – előzésük veszélyes lehet, főként ha a sofőrök nem tartanak kellő távolságot, vagy nem mérik fel megfelelően az útviszonyokat. 

Az autósok számára a legfontosabb szabályok: tartsanak nagyobb követési távolságot, csak biztonságos helyen előzzenek, és legyenek türelmesek a mezőgazdasági gépekkel szemben. Emellett fontos, hogy a sáros vagy nedves útszakaszokon lassítsanak, mert ezek az állapotok csúszóssá tehetik az utakat, növelve a balesetek kockázatát – írja a Boon.

Körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket

A rendőrség és a szakhatóságok is kiemelik a fokozott körültekintés szükségességét ebben az időszakban. Bár a traktorok, kombájnok jelenléte a közutakon néha akadályozó tényezőnek tűnhet, valójában nélkülözhetetlenek a mezőgazdasági munkák sikeres elvégzéséhez, ami végső soron az élelmiszerellátás biztonságát szolgálja. Összességében elmondhatjuk, hogy a betakarítás idején mindenkinek érdemes türelmesnek és körültekintőnek lennie, hogy a közlekedés biztonságos maradjon, és a mezőgazdasági munkák zavartalanul folyhassanak.

 

