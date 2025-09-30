Súlyos egészségügyi károkat okoz ez a népszerű ital

A Birmingham-i Egyetem kutatói 155 italmintát elemeztek, és kiderült: egy liter forró teában átlagosan 60 darab mikroműanyag található. Ez jóval magasabb arány, mint a kávéban vagy az üdítőkben. A meleg italokban azért magasabb a szint, mert a hő gyorsítja a műanyag részecskék leoldódását a csomagolóanyagokról.

A kutatás szerint a forró tea tartalmazza a legtöbb mikroműanyagot, főleg, ha műanyag pohárból isszuk.

Fotó: Unsplash

Mikroműanyag a forró italokban – mit kell tudni róla?

Egy liter forró kávéban átlagosan 43, jeges kávéban pedig 37 mikroműanyag részecske volt kimutatható.

A gyümölcslevekben, üdítőkben és energiaitalokban a szám jóval alacsonyabb, 30 alatti.

A kutatók szerint egy 70 kilós ember naponta több mint 100 mikroműanyagot nyelhet le csak az italokkal – írja a Délmagyar cikke.

Bár a tudomány egyelőre nem tud egyértelmű ok-okozati kapcsolatot kimutatni a mikroműanyagok és betegségek között, az biztos, hogy részecskéik átjuthatnak a vér-agy gáton és a placentán is.

Hozzájárulhatnak gyulladásokhoz, hormonális problémákhoz vagy a máj és az immunrendszer károsodásához.

A szakemberek ezért azt javasolják: a kávét és teát inkább porcelán, üveg vagy fém termosz segítségével fogyasszuk, így jelentősen csökkenthetjük a mikroműanyag-bevitelt.