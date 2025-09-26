Fidesz-hullám és Digitális Polgári Körök – itt a Mindig péntek legújabb adása

A Mindig péntek podcast legújabb adásában Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója világít rá, hogyan alakult át a politikai erőtér 2025 nyarán és őszén. A kormánypártok lendületben vannak: az Otthon Start Program, a kötcsei találkozó és a Digitális Polgári Körök első országos seregszemléje mind azt mutatta, hogy a Fidesz kezében van a kezdeményezés.

Békés Márton a Mindig péntek podcastban beszélt a Digitális Polgári Körök sikeréről és a Fidesz-hullámról

Fotó: Facebook/XXI. Század Intézet

A közel 12 ezer fős találkozón Orbán Viktor stratégiai beszéde állt a középpontban, amelyben világpolitikai, európai és hazai folyamatokat értékelt, majd világossá tette: Magyarország a lehetőségek kapujában áll. Lázár János lelkesítő kampánybeszéde, a civil szereplők sokszínű jelenléte és a kulturális élet ismert arcainak támogatása mind azt sugallta, hogy a jobboldali tábor egy új társadalmi koalíció felé tart.

Mindig péntek – Miért jelentős a Digitális Polgári Körök indulása?

Békés Márton emlékeztet: a 2002-ben indult polgári körök mozgalma közvetlen előzménye volt a 2010-es kétharmados győzelemnek. Most a Digitális Polgári Körök hasonló energiát mozgatnak meg – széles társadalmi bázist építve, a csendes többséget megszólítva. A Fidesz-hullám tehát nem ért véget: az új nemzeti konzultáció és az október 23-i Békemenet tovább erősítheti a lendületet.

Hallgassa meg a teljes adást, ahol Békés Márton részletesen elemzi a politikai szezonkezdetet!