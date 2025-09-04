Horváth László fontos tényeket közölt a miskei gyermekgyilkosságról

Őszinte részvétét fejezte ki az érintett családnak, és kiemelte, hogy az egész ország értetlenül, felháborodással fogadta a tragikus hírt.

Horváth László elmondta azt is, hogy bár a toxikológiai szakértői vérvizsgálatra néhány napig még várni kell, az egyértelmű, hogy a miskei bűncselekmény összefüggésben áll a helyi kábítószer-terjesztéssel és -fogyasztással. Az ügyben gyanúsított férfit kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskeiek - jegyezte meg.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos

Fotó: Polyák Attila

Rögzítette: aki ilyen bűncselekményt követ el, annak egy életre börtönben a helye, "ez nem is lehet kérdés." Hozzátette: a Btk. szigorítása következtében a bíróságnak lehetősége van életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy a DELTA program akcióiban lefoglalt drogok legnagyobb részét kannabisz, kristály és dizájner drogok tették ki, kokaint és heroint csekélyebb mennyiségben találtak.

A program keretében a legtöbb eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest, a Szabolcs és a Borsod vármegyei rendőrkapitányságok indították - jelezte.

Kiemelte a 220 fővel megalakult kábítószerellenes hivatal tevékenységét, amely jelenleg is 110 eljárást folytat, szoros együttműködésben a rendőrséggel.

Töreki Sándor fontosnak nevezte a nyomozók droggal kapcsolatos tudásának bővítését, ezért, mint mondta, folyamatosan tanítják őket a felderítési módszerekre. A sikeres nyomozások tapasztalatait összefoglalva az ORFK havonta kiad egy szakmai tájékoztatót is, amelyek gyakorlati elemeket tartalmaznak - fűzte hozzá, megjegyezve: a sikeres munka legfőbb pillérei a tanulás-oktatás, a nemzetközi tapasztalatok cserélje és a koordináció.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

Fotó: Polyák Attila

A rendőrfőkapitány-helyettes beszámolt arról is, hogy a DELTA program teljesítésére több mint 3 milliárd forint áll rendelkezésre, és további másfél milliárd várható még a megvalósítására.

Az együttműködés és az összefogás fontosságát hangoztatva kiemelte azt is, hogy a polgárőrséggel, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Klebelsberg Központtal, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Magyar Postával és a csomagküldő szolgálatokkal is kifejezetten jó kapcsolatokat alakítottak ki.