Lélegzetelállítóan gyönyörű gyógytornász hallgató lett az idei Miss Universe Hungary – galéria

Az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában tartott Miss Universe Hungary gálán telt ház előtt léptek színpadra a döntősök. A zsűri értékelésében nem csupán a külső, hanem a fellépés és a kommunikációs készség is fontos szerepet kapott.
A koronázás után Dezsényi Kincső 21 éves gyógytornász hallgató, modell így nyilatkozott: “Már az elődöntőre is sokat készültem, és utána a táborban is mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobb formámat hozzam. Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy elnyertem a Miss Universe Hungary királynői címet. Mostantól azon leszek, hogy fekészüljek a világversenyre és büszkén képviseljem Magyarországot.”
Az udvarhölgyek közül Tóth Bogi első, Hatos Kitti második lett. A különdíjak között szerepelt a Miss Charity, a közönségdíj, valamint a Miss Natural cím is.
Dezsényi Kincső elmondta: hatalmas boldogság számára a győzelem, és most a világdöntőre készül, ahol Magyarországot szeretné méltó módon képviselni.