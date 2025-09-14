Hírlevél

Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

Miss Universe Hungary

Lélegzetelállítóan gyönyörű gyógytornász hallgató lett az idei Miss Universe Hungary – galéria

A Miss Universe Hungary döntőjét Budapesten rendezték meg elegáns körülmények között. A 21 éves gyógytornász hallgató, Dezsényi Kincső fejére került a korona, így ő képviselheti Magyarországot a világversenyen Thaiföldön. A Miss Universe Hungary nemcsak szépségről, hanem személyiségről és társadalmi szerepvállalásról is szól.
Miss Universe Hungaryszépségirálynőverseny

Az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában tartott Miss Universe Hungary gálán telt ház előtt léptek színpadra a döntősök. A zsűri értékelésében nem csupán a külső, hanem a fellépés és a kommunikációs készség is fontos szerepet kapott.

Miss Universe Hungary 2025
Dezsényi Kincső a Miss Universe Hungary 2025 győzteseként a színpadon
Fotó: LEXY BELENYESI IAMBEXA /  Miss Universe Hungary 2025

Így nyilatkozott a Miss Universe Hungary 2025 győztese

A koronázás után Dezsényi Kincső 21 éves gyógytornász hallgató, modell így nyilatkozott: “Már az elődöntőre is sokat készültem, és utána a táborban is mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobb formámat hozzam. Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy elnyertem a Miss Universe Hungary királynői címet. Mostantól azon leszek, hogy fekészüljek a világversenyre és büszkén képviseljem Magyarországot.”

Az udvarhölgyek közül Tóth Bogi első, Hatos Kitti második lett. A különdíjak között szerepelt a Miss Charity, a közönségdíj, valamint a Miss Natural cím is.

Dezsényi Kincső elmondta: hatalmas boldogság számára a győzelem, és most a világdöntőre készül, ahol Magyarországot szeretné méltó módon képviselni.

