Egyre többen keresnek megfizethető, gyorsan elérhető lakhatási megoldást, ilyenkor merül fel a mobilház megvásárlásának, illetve annak kérdése, hogy utóbbi vehető-e hitelre, vagy kizárólag készpénzért vásárolható meg – teszi fel a kérdést a Duol.

Olcsó mobilház lakáshitelre? Ezek a legfontosabb tudnivalók

A mobilház legnagyobb előnye, hogy akár néhány napon belül beköltözhető, teljes berendezéssel együtt kínálják, és általában 5–8 millió forint közötti áron elérhető. Méretük jellemzően 24–42 négyzetméter között mozog, így ideális megoldás lehet azoknak, akik kisebb, költséghatékony otthont keresnek.

A probléma az, hogy a mobilház jogilag nem számít ingatlannak, ezért klasszikus lakáshitel nem vehető fel rá.

Lakhatás mobilházban

Az utóbbi években megjelentek olyan könnyűszerkezetes házak, amelyek ötvözik a mobilház előnyeit a hagyományos lakóingatlan státuszával. Ezek beton alapra épülnek, építési engedéllyel rendelkeznek, megfelelnek a településképi előírásoknak, így jogilag már lakóingatlannak minősülnek.

Ez azt jelenti, hogy ezekre már igényelhető hagyományos banki lakáshitel, államilag támogatott konstrukció vagy akár az Otthon Start Program finanszírozása is.

Az ilyen típusú házak mérete 40 és 100 négyzetméter között mozog, modulszerkezetüknek köszönhetően bővíthetők, és energiahatékony megoldásokat kínálnak. Az áruk nettó 18,9 millió forinttól indul, de a nagyobb és összetettebb modellek már jóval drágábbak lehetnek, a telekről nem is beszélve.