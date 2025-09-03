Ilyet még nem látott: a pornós Molnár Anikó új dolgot vállalt be – videó

Videót tett közzé az Instagram-oldalán Molnár Anikó, amelyet a közelgő 50 születésnapja alkalmából készített.

Molnár Anikó

Fotó: Instagram / Molnár Anikó

A bejegyzésben Molnár Anikó azt írja, hogy

Picivel több, mint két hét múlva elmondhatom, hogy leéltem fél évszázadot. Most értem meg arra lelkileg, hogy ugyan némi bátorítással, mikrofon mögé merjek állni egy profi zenei stúdióban és el merjem énekelni az egyik kedvenc dalomat, melynek mondanivalója nem éppen vidám, de mély, érzelmes és valamelyest jellemzi az eddig megélt történeteket az életemben...

Ezt követőn Molnár Anikó köszönetet mond egy barátjának, aki ezt lehetővé tette.

Molnár Anikó megmutatta házát

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az egyik legkelendőbb hazai OnlyFans-modell most két hosszabb videón megmutatta követőinek, hol lakik: mint monda, nem kell őt sajnálni, nagy kertes házban él, de külön lakrészben.