Befutott Debrecenbe a magyar vasúttörténet ikonja

Ez nagyon izgalmas és csodás hír a magyar vasúttörténelem rajongóinak, elkészült egy ikonikus jármű, a 326-os sorozatú gőzmozdony felújítása.

Újra régi fényében pompázik a Debrecenben kiállított gőzmozdony

Fotó: Szikora Zsombor/MMKM

A szobormozdonyt az állagmegóvási munkák elvégzését követően szerdán mutatták be és adták át a debreceni vasútállomáson. Ez a gőzös nemcsak a hazai vasút egyik legnagyobb darabszámban gyártott típusa volt, de évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a magyar vasút életében. Debrecen vasútállomásának ikonikus látványossága, a 140 éves 326.136-os pályaszámú gőzmozdony állagmegóvó felújításon esett át a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM), valamint a MÁV-csoport közös munkájának köszönhetően – olvasható az MMKM közleményében.

A leghosszabb ideig szolgáló magyar gőzmozdony

A növekvő forgalom miatt az 1880-as évek végére új tehervonati mozdonyokra volt szüksége a Magyar Államvasutaknak. Ennek nyomán indult el a 326-os sorozat gyártása, amely 1882 és 1898 között 497 példányban készült, és a leghosszabb ideig szolgáló magyar gőzmozdonytípussá vált. Bár eredetileg tehervonatok vontatására szánták a járműveket, nagy emelkedésű hegyi pályákon személyszállító vagonok mozgatására is használták. Az 1900-as évek elejétől kezdve a nagyobb állomásokon szinte kizárólag 326-os sorozatú mozdonyok végezték a tolatási munkákat.

Ilyen rossz állapotban volt a debreceni gőzmozdony a felújítás előtt

Fotó: Szikora Zsombor/MMKM

A Debrecenben kiállított példány a selejtezés után, 1979-ben került a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe, majd ugyanebben az évben a műtárgyat szobormozdonyként állították ki. A vontatójárművön utoljára 2011-ben végeztek állagmegóvó munkálatokat. Ezt követően több mint egy évtized után végre sor kerülhetett a korróziómentesítésre és a szakszerű újrafestésre is, amely méltó külsőt biztosít a történelmi járműnek a következő évekre.

Amúgy az MMKM gyűjteménye több mint harminc vasútállomáson kiállított különböző típusú nagyvasúti szobormozdonyt számlál országszerte, amelyek egyszerre szolgálnak történelmi emlékként és emlékeztetőként, valamint hozzájárulnak a helyi vasúti identitás kifejezéséhez. A Múzeum alapvető célkitűzései között tartja számon ezen relikviák begyűjtését, megőrzését és kiállítását.