Munkabérletiltás? Ennyit biztosan nem vehetnek el a fizetéséből!

A munkabér-letiltás lényege, hogy ha valakinek tartozása van, a bírósági végrehajtó kötelezi a munkáltatót arra, hogy havonta levonjon bizonyos összeget a dolgozó nettó béréből. Ez azt jelenti, hogy először levonják az adókat és járulékokat, majd a fennmaradó összegből történik a végrehajtás. Idén július 1-jétől azonban a korábbi szabályok megváltoztak, így a munkavállalóknak nagyobb anyagi biztonságot nyújt a rendszer – írja Teol.

Munkabér-letiltás júliustól: ennyit biztosan nem vonhatnak le a fizetésből.Fotó:Illusztráció/Unsplash

Munkabér-letiltás új szabályai 2025-ben

Az általános felső korlát változatlan maradt: a nettó jövedelem legfeljebb 33 százalékát vonhatják le. Kiemelt követelések esetében – mint a gyermektartásdíj, a jogalap nélkül felvett bér vagy a visszafizetendő TB-ellátás – maximum 50 százalékot lehet levonni. Ha valakinek több tartozása van, akkor is legfeljebb a fizetés fele vonható el, így mindig marad pénz a dolgozónál.

A legnagyobb újdonság, hogy 2025. július 1-jétől a nettó minimálbér 60 százaléka teljes védelem alatt áll.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy több mint 116 ezer forintot akkor sem lehet letiltani, ha valakit egyszerre több végrehajtás is érint. Ez a szabály különösen azoknak jelent könnyebbséget, akik korábban szinte teljesen fizetés nélkül maradtak a hónap végére.

Kivétel a munkabérletiltás alól

Fontos tudni, hogy bizonyos esetekben a védett összeg szabálya nem alkalmazható. Például gyermektartásdíj vagy szüléssel kapcsolatos költségek esetén a törvény a gyermek érdekeit védi, így a végrehajtás erősebb lehet, és a védett összeget is figyelmen kívül hagyják.

Új mentesség: családi kedvezmény védelme

Az egyik legnagyobb áttörés, hogy a családi adó- és járulékkedvezmény júliustól teljes egészében mentes a munkabér-letiltás alól. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek után járó nettó kedvezmény a családnál marad, abból a végrehajtó semmit sem vonhat el. Két gyermek esetén ez több tízezer forintot jelenthet havonta, ami sok család költségvetésében komoly segítséget nyújt.

Ez a változás azonban csak azokra az eljárásokra vonatkozik, amelyek 2025. július 1-je után indultak. A korábbi ügyekben a kedvezményre még nem érvényes a mentesség.

Miért fontos ez a változás?

A munkabér-letiltás új szabályai egyszerre segítik az adósokat és a hitelezőket. Az adósnak biztosítják a megélhetéshez szükséges minimumot, míg a hitelezők is számíthatnak arra, hogy tartozásuk rendezésre kerül, még ha hosszabb idő alatt is. A rendszer így kiegyensúlyozottabbá vált, és a cél az, hogy senki ne kerüljön teljes anyagi ellehetetlenülésbe.

