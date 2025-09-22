Már ezért is büntetnek: a sofőrök többsége nem is tud róla

A legtöbb modern autó már felszerelt nappali menetfénnyel gördül ki a gyárból, amely a motor beindításakor automatikusan működésbe lép. Mégis sok jármű közlekedik úgy, hogy csak az egyik első lámpa világít, ez pedig nemcsak szabálytalan, hanem balesetveszélyes is - számol be a Délmagyar.

A nappali menetfény hibás működése súlyos bírságot vonhat maga után

Fotó: Unsplash

A nappali menetfény helyes használat életet menthet

A KRESZ előírásai szerint minden járművet kötelező kivilágítani éjszaka és rossz látási viszonyok között. Lakott területen kívül nappal is használni kell a menetfényt vagy a tompított fényszórót. A gond az, hogy a nappali menetfény csak előrefelé ad világítást, így ha ködben vagy szürkületben valaki kizárólag erre hagyatkozik, a jármű hátulról szinte láthatatlan marad.

A szakértők hangsúlyozzák: a megfelelő világítás életeket menthet. A közlekedési balesetek egy része elkerülhető lenne, ha minden sofőr ellenőrizné indulás előtt a lámpák működését. Az izzók fényereje az évek során csökken, egy kiégett izzó pedig azonnali cserét igényel. A kosz és a sár szintén rontja a láthatóságot, ezért a rendszeres tisztítás is elengedhetetlen.

A közlekedés biztonsága érdekében tehát kulcsfontosságú a világítóberendezések helyes használata és a legalapvetőbb KRESZ-szabályok betartása.

