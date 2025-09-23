Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon figyeljen! Akár 2 milliós bírságot is kaphat

A NAV nyári ellenőrzései során a Balatonnál és a Velencei-tónál is számos szabálytalanságot tártak fel. A NAV szerint aki nem ad nyugtát, vagy elmulasztja alkalmazottai bejelentését, akár kétmillió forintos bírságra is számíthat.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV idén nyáron fokozott ellenőrzéseket végzett a legforgalmasabb üdülőövezetekben. Július és augusztus között több mint 2500 vizsgálat zajlott le a Balatonnál és a Velencei-tónál. A Sonline információi szerint az ellenőrzések során az esetek közel ötödében jogsértést tapasztaltak.

NAV Pile of banknotes as a background (hungarian forint)
A NAV nyári razziái több mint 80 millió forint büntetést eredményeztek
Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

NAV: nyugtaadás és bejelentés hiánya milliós bírságot érhet

A legtöbb probléma a nyugtaadás hiányából, illetve a foglalkoztatottak szabálytalan bejelentéséből adódott. Az adóhivatal eddig több mint 80 millió forint bírságot szabott ki, és felhívta a figyelmet: tavaly óta a mulasztási bírság összege megduplázódott.

Ennek értelmében ma már akár kétmillió forintot is fizethetnek azok a vállalkozások, amelyek nem adnak bizonylatot, vagy elmulasztják a kötelező bejelentést. A NAV jelezte: a nyári szezon után sem áll le az ellenőrzés, a szigorúbb fellépés egész évben folytatódik.

Korábban arról számolt be az Origo, hogy sorra kaphatják a bírságot az ingatlantulajdonosok.

 

