Nagyon figyeljen! Akár 2 milliós bírságot is kaphat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV idén nyáron fokozott ellenőrzéseket végzett a legforgalmasabb üdülőövezetekben. Július és augusztus között több mint 2500 vizsgálat zajlott le a Balatonnál és a Velencei-tónál. A Sonline információi szerint az ellenőrzések során az esetek közel ötödében jogsértést tapasztaltak.
A legtöbb probléma a nyugtaadás hiányából, illetve a foglalkoztatottak szabálytalan bejelentéséből adódott. Az adóhivatal eddig több mint 80 millió forint bírságot szabott ki, és felhívta a figyelmet: tavaly óta a mulasztási bírság összege megduplázódott.
Ennek értelmében ma már akár kétmillió forintot is fizethetnek azok a vállalkozások, amelyek nem adnak bizonylatot, vagy elmulasztják a kötelező bejelentést. A NAV jelezte: a nyári szezon után sem áll le az ellenőrzés, a szigorúbb fellépés egész évben folytatódik.
Korábban arról számolt be az Origo, hogy sorra kaphatják a bírságot az ingatlantulajdonosok.