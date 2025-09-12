Halálos kór ütötte fel a fejét Bács-Kiskunban – két férfi már kórházban van

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint 2025-ben eddig hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Bács-Kiskun vármegyében két idős férfit – egy 71 és egy 74 évest – diagnosztizáltak a 35. héten. A fertőzést hazai szúnyogcsípés útján kapták el - írja a BAON.
Hazánkban eddig négy területen jelent meg a betegség:
Az esetek 86%-a férfiakat érintett, az átlagéletkor pedig 69,5 év. Az érintettek többsége idegrendszeri tünetek miatt szorult kórházi kezelésre.
A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedés, amelyet elsősorban a Culex szúnyogok hordoznak. Bár a legtöbb fertőzés tünetmentes, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők esetében súlyos idegrendszeri szövődményeket okozhat.
Mivel specifikus oltás nincs, a szúnyogok elleni védekezés a legfontosabb:
A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom és neurológiai tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség súlyos lefolyása kórházi kezelést igényelhet.
Legutóbb már a véradás szabályait is módosítottak a vírus miatt, erről itt tudd többet olvasni.