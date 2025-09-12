Halálos kór ütötte fel a fejét Bács-Kiskunban – két férfi már kórházban van

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint 2025-ben eddig hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Bács-Kiskun vármegyében két idős férfit – egy 71 és egy 74 évest – diagnosztizáltak a 35. héten. A fertőzést hazai szúnyogcsípés útján kapták el - írja a BAON.

Nyugat-nílusi láz szúnyogcsípés útján terjed, Magyarországon is egyre több esetet diagnosztizálnak Fotó: MARTIN LELIEVRE / AFP

Hazánkban eddig négy területen jelent meg a betegség:

Bács-Kiskun vármegye: 2 fő

Budapest: 1 fő

Heves vármegye: 1 fő

Pest vármegye: 2 fő

Az esetek 86%-a férfiakat érintett, az átlagéletkor pedig 69,5 év. Az érintettek többsége idegrendszeri tünetek miatt szorult kórházi kezelésre.

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedés, amelyet elsősorban a Culex szúnyogok hordoznak. Bár a legtöbb fertőzés tünetmentes, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők esetében súlyos idegrendszeri szövődményeket okozhat.

A nyugat-nílusi láz tünetei:

láz, levertség, fejfájás

izom- és ízületi fájdalom

hányinger, hányás

bőrkiütés

súlyos esetben: agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás

Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?

Mivel specifikus oltás nincs, a szúnyogok elleni védekezés a legfontosabb:

szúnyogháló használata éjszaka.

szúnyogriasztó szerek alkalmazása.

hosszú ujjú ruházat viselése.

pangó víz eltávolítása a kertekből.

Mit tegyünk, ha tünetek jelentkeznek?

A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom és neurológiai tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség súlyos lefolyása kórházi kezelést igényelhet.

Legutóbb már a véradás szabályait is módosítottak a vírus miatt, erről itt tudd többet olvasni.