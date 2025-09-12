Hírlevél

nílusi láz

Halálos kór ütötte fel a fejét Bács-Kiskunban – két férfi már kórházban van

Két új megbetegedést jelentettek Bács-Kiskun vármegyében, ahol idős férfiaknál diagnosztizálták a fertőzést. A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett betegség, amely Magyarországon az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, és súlyos szövődményeket is okozhat.
nílusi lázszúnyogMagyarország

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint 2025-ben eddig hét nyugat-nílusi láz megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Bács-Kiskun vármegyében két idős férfit – egy 71 és egy 74 évest – diagnosztizáltak a 35. héten. A fertőzést hazai szúnyogcsípés útján kapták el - írja a BAON.

Nyugat-nílusi láz szúnyogcsípés útján terjed, Magyarországon is egyre több esetet diagnosztizálnak
 Nyugat-nílusi láz szúnyogcsípés útján terjed, Magyarországon is egyre több esetet diagnosztizálnak Fotó: MARTIN LELIEVRE / AFP

Hazánkban eddig négy területen jelent meg a betegség:

  • Bács-Kiskun vármegye: 2 fő
  • Budapest: 1 fő
  • Heves vármegye: 1 fő
  • Pest vármegye: 2 fő

Az esetek 86%-a férfiakat érintett, az átlagéletkor pedig 69,5 év. Az érintettek többsége idegrendszeri tünetek miatt szorult kórházi kezelésre.

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedés, amelyet elsősorban a Culex szúnyogok hordoznak. Bár a legtöbb fertőzés tünetmentes, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők esetében súlyos idegrendszeri szövődményeket okozhat.

A nyugat-nílusi láz tünetei:

  • láz, levertség, fejfájás
  • izom- és ízületi fájdalom
  • hányinger, hányás
  • bőrkiütés
  • súlyos esetben: agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, bénulás

Hogyan védekezhetünk a nyugat-nílusi láz ellen?

Mivel specifikus oltás nincs, a szúnyogok elleni védekezés a legfontosabb:

  • szúnyogháló használata éjszaka.
  • szúnyogriasztó szerek alkalmazása.
  • hosszú ujjú ruházat viselése.
  • pangó víz eltávolítása a kertekből.

Mit tegyünk, ha tünetek jelentkeznek?

A hirtelen jelentkező láz, erős fejfájás, izomfájdalom és neurológiai tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A betegség súlyos lefolyása kórházi kezelést igényelhet.

Legutóbb már a véradás szabályait is módosítottak a vírus miatt, erről itt tudd többet olvasni.

 

