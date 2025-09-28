Hiányzik pár év a teljes nyugdíjhoz? Így pótolhatja a szolgálati időt

A nyugdíj összege nagyrészt attól függ, hány év szolgálati időt tud felmutatni az ember. De mi a teendő, ha hiányosak az évek? Sokan csak a nyugdíj előtt szembesülnek azzal, hogy nem érik el a szükséges szolgálati időt, pedig a hiányzó évek pótlása törvényes keretek között lehetséges – hívja fel a figyelmet a Beol.

Fotó: Unsplash

A nyugdíj mértékét két fő tényező határozza meg: az életünk során szerzett nyugdíjjárulék-köteles jövedelmek átlaga, valamint a szolgálati idő hossza.

A szolgálati időbe nemcsak a klasszikus munkaviszony számít bele, hanem például a táppénz, a gyermekgondozási ellátások, az ápolási díj, sőt akár a rehabilitációs járadék is.

Ha ezek ellenére marad pár év vagy hónap hiányzó szolgálati idő, akkor van lehetőség az utólagos pótlásra.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő pótlására a leggyakoribb megoldás a nyugdíjbiztosítási megállapodás. Ez lehetővé teszi, hogy a hiányzó időszakokra önkéntesen járulékot fizessünk, így a szolgálati évek bővülnek, és a későbbi nyugdíj összege kedvezőbb lesz. Fontos azonban tudni, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időt így nem lehet pótolni.

A Magyar Államkincstár kiemeli, hogy bizonyos életszakaszok utólag is beszámíthatók a nyugdíj szolgálati idejébe, például az 1998 előtti nappali felsőoktatási évek, a kötelező katonai vagy polgári szolgálat, valamint egyes külföldön ledolgozott időszakok.