Figyelem! Fontos változás jön októberben a nyugdíjaknál

A nyugdíj kifizetésének időpontja októberben eltér a megszokottól. A jogosultakhoz korábban utalják a nyugdíjat, így a pénz előbb érkezik a nyugdíjasok számlájára.

Októberben a nyugdíj korábban érkezik a nyugdíjasokhoz(illusztráció)

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Korábban érkezik a nyugdíj

A megszokottól eltérően októberben a nyugdíj korábban érkezik a nyugdíjasokhoz. Mivel a szokásos kifizetési nap, a hónap 12-e vasárnapra esik, ezért a Magyar Államkincstár (MÁK) már október 10-én utalja a nyugdíjat a nyugdíjszámlákra.

Ez a változás kizárólag azokat érinti, akik bankszámlára kérik a járandóságot. A postai kézbesítésben részesülő nyugdíjasok számára a kifizetés továbbra is a megszokott rend szerint történik.

A MÁK legfrissebb tájékoztatása szerint a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások havonta, mindig a tárgyhónapra kerülnek kifizetésre. A módosítás tehát csak technikai jellegű, a pénz mennyiségét nem érinti, viszont a nyugdíjasok most két nappal hamarabb számíthatnak a jóváírásra – írja a Sonline.hu.