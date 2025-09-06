Óriási tévhit a nyugdíjról, sokan ezért számolnak rosszul

A Magyar Államkincstár összefoglalója szerint szolgálati időnek számítanak azok az időszakok is, amikor nyugdíjjárulék-köteles ellátást kaptunk – például gyermekgondozási segély, ápolási díj vagy rehabilitációs ellátás ideje. Szolgálati időnek minősül a katonai szolgálat, a szakmunkástanulói jogviszony, sőt, az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok időtartama is.

A nyugdíj összegét nemcsak a fizetés, hanem a szolgálati idő is befolyásolja.

Ezek nem számítanak bele a nyugdíjba

Nem számít szolgálati időnek a fizetés nélküli szabadság, a munkavégzés alóli mentesítés azon időszaka, amikor nem történt járulékfizetés, valamint a letartóztatás vagy szabadságvesztés ideje. Ugyanez igaz akkor is, ha a biztosítás szünetelt, és nem fizettek nyugdíjjárulékot – írja a Teol.

A helyzet különösen bonyolult lehet egyéni vállalkozók és őstermelők esetében: náluk a szolgálati időhöz nem elég a jogviszony, a járulékfizetés meglétét is igazolni kell. Ennek hiányában az adott évek egyszerűen kiesnek a nyugdíj számításából.