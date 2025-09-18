A nyugdíjasokat komoly bírság fenyegeti, ha nem jelentenek be bizonyos élethelyzeti változásokat a hatóságok felé.

A nyugdíjas években is sok mindenre oda kell figyelnünk

A nyugdíjrendszer pontos működéséhez elengedhetetlen, hogy az érintettek időben jelezzék azokat a változásokat, amelyek hatással lehetnek a nyugdíj összegére, folyósítására vagy jogszerűségére.

Ilyen bejelentésköteles eset például a lakcím vagy tartózkodási hely megváltozása, a bankszámlaszám módosítása, a névváltozás, a családi állapot (például házasság vagy válás) változása, valamint a munkavégzés, tanulmányok megkezdése vagy hosszabb külföldi tartózkodás. Ugyancsak kötelező bejelenteni, ha az érintett letartóztatás vagy szabadságvesztés alá kerül – írja a Teol.

Nem a nyugdíjasok büntetése a cél

Értesíteni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot – jellemzően 15 napon belül. Aki ezt elmulasztja, 50 ezer forinttól akár 500 ezerig terjedő, súlyos esetben, kirívó mulasztásnál 1 milliós bírságot is kaphat. A büntetést először önkéntesen kell befizetni, de ha ez nem történik meg, levonhatják a nyugdíjból, vagy végső esetben végrehajtás is indulhat. A hatóságok célja nem a büntetés, hanem a nyugdíjrendszer pontos és jogszerű működtetése, ezért fontos, hogy minden érintett időben intézkedjen.