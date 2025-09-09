Ez lett a legnépszerűbb csalási módszer az önkiszolgáló kasszáknál!

Magyarországon is rohamosan nő az önkiszolgáló kasszák használata, de ezzel párhuzamosan a visszaélések száma is emelkedik. A „banántrükk” Nyugat-Európában már olyan mértékű problémát okozott, hogy több helyen külön védelmi rendszereket kellett bevezetni. Szakértők szerint hazánkban is hasonló szigorításokra lehet szükség – írja a BAMA.

Az önkiszolgáló kassza sokak számára gyors megoldás, de egyre több visszaélés kapcsolódik hozzá

Fotó: OLIVER BERG / DPA

A trükk egyszerű: a vásárló drágább termékeket – például húst, szőlőt vagy avokádót – banánként üti be, hiszen a banán az egyik legolcsóbb és legkönnyebben elérhető opció a kasszában. A mérleg nem képes különbséget tenni a termékek között, így a csaló néhány pillanat alatt több ezer forintot „megtakaríthat”.

Jogilag a helyzet súlyos: aki más termék kódját húzza le az önkiszolgáló kasszánál, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást követ el. Ez nem egyszerű lopásnak minősül, hanem bűncselekménynek, amely komoly következményekkel járhat.

Az önkiszolgáló kassza és a vásárlói trükkök veszélyei

Az önkiszolgáló kassza kényelmes és gyors, de a csalások miatt az üzletek kénytelenek egyre szigorúbb biztonsági megoldásokat bevezetni. A vásárlók számára a trükközés rövid távon spórolásnak tűnhet, hosszú távon viszont bírság és büntetőeljárás lehet a következménye.