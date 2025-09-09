Hírlevél

önkiszolgáló kassza

Ez lett a legnépszerűbb csalási módszer az önkiszolgáló kasszáknál!

Az önkiszolgáló kassza gyorsabb vásárlást ígér, mégis sokan kritizálják, mert szerintük a pénztárosok helyett kell dolgozniuk. A csalások egyik legismertebb formája a „banántrükk”, amely egyre több boltban gondot okoz. A módszer lényege, hogy a drágább árut olcsó gyümölcsként ütik be, és ezzel több ezer forintot lopnak, amíg le nem buknak.
Magyarországon is rohamosan nő az önkiszolgáló kasszák használata, de ezzel párhuzamosan a visszaélések száma is emelkedik. A „banántrükk” Nyugat-Európában már olyan mértékű problémát okozott, hogy több helyen külön védelmi rendszereket kellett bevezetni. Szakértők szerint hazánkban is hasonló szigorításokra lehet szükség – írja a BAMA.

önkiszolgáló PRODUCTION - 03 July 2024, North Rhine-Westphalia, Cologne: A woman scans a product at a self-service checkout in a Rewe store. The supermarket chain Rewe will be relying even more heavily on self-service checkouts in future. Photo: Oliver Berg/dpa (Photo by OLIVER BERG / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az önkiszolgáló kassza sokak számára gyors megoldás, de egyre több visszaélés kapcsolódik hozzá
Fotó: OLIVER BERG / DPA

A trükk egyszerű: a vásárló drágább termékeket – például húst, szőlőt vagy avokádót – banánként üti be, hiszen a banán az egyik legolcsóbb és legkönnyebben elérhető opció a kasszában. A mérleg nem képes különbséget tenni a termékek között, így a csaló néhány pillanat alatt több ezer forintot „megtakaríthat”.

Jogilag a helyzet súlyos: aki más termék kódját húzza le az önkiszolgáló kasszánál, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást követ el. Ez nem egyszerű lopásnak minősül, hanem bűncselekménynek, amely komoly következményekkel járhat.

Az önkiszolgáló kassza és a vásárlói trükkök veszélyei

Az önkiszolgáló kassza kényelmes és gyors, de a csalások miatt az üzletek kénytelenek egyre szigorúbb biztonsági megoldásokat bevezetni. A vásárlók számára a trükközés rövid távon spórolásnak tűnhet, hosszú távon viszont bírság és büntetőeljárás lehet a következménye.

 

