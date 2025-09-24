Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

Opitz Barbi

Opitz Barbi robbantott: a rajongók is csak találgatnak

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
A 2016-os X-Faktor nyertese a napokban bejelentette következő fellépésének helyszínét. Opitz Barbi legközelebb Makón ad koncertet.
Nem sokat pihenhetett Opitz Barbi, aki legutóbb, pénteken Velencén, az Északi Strandon varázsolta el közönségét a Szerencse Koncerten, ahol a tömeg lelkesedése igazi buli-hangulatot teremtett.

Opitz Barbi
Opitz Barbit Makón hallhatjuk énekelni legközelebb
Fotó: Instagram / Opitz Barbi

Az énekesnő a közösségi oldalán tette közzé a hírt, hogy hol lesz a következő koncertje. 

Barbi szeptember 25-én Makón lép fel, 19 órakor a Széchényi téren – írja a Feol.

Opitz Barbi nagy bulit tervez

„Gyertek el sokan!” – írta közösségi oldalán a sztár, aki nagy bulit tervez a Maros partján. A helyszínválasztás valószínűleg része annak a stratégiának, hogy új régiókban is felcsigázzák az érdeklődést és bővítsék Barbi rajongótáborát. Egy biztos – Opitz Barbi nem fél a szokatlan helyszínektől, és gyakran lép fel olyan városokban is, amelyek ritkán szerepelnek a nagy turnék térképén. 

A makói koncerttel kapcsolatban már most óriási az érdeklődés, sokan azt találgatják, lesz-e valami különleges meglepetés az este folyamán. 

A 2016-os X-Faktor nyertese korábbi fellépései ugyanis gyakran tartogatnak váratlan fordulatokat – hol egy meglepetésvendég, hol egy új dal premierje csavarja fel a hangulatot.

 

