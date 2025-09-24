Opitz Barbi robbantott: a rajongók is csak találgatnak

Nem sokat pihenhetett Opitz Barbi, aki legutóbb, pénteken Velencén, az Északi Strandon varázsolta el közönségét a Szerencse Koncerten, ahol a tömeg lelkesedése igazi buli-hangulatot teremtett.

Opitz Barbit Makón hallhatjuk énekelni legközelebb

Fotó: Instagram / Opitz Barbi

Az énekesnő a közösségi oldalán tette közzé a hírt, hogy hol lesz a következő koncertje.

Barbi szeptember 25-én Makón lép fel, 19 órakor a Széchényi téren – írja a Feol.

Opitz Barbi nagy bulit tervez

„Gyertek el sokan!” – írta közösségi oldalán a sztár, aki nagy bulit tervez a Maros partján. A helyszínválasztás valószínűleg része annak a stratégiának, hogy új régiókban is felcsigázzák az érdeklődést és bővítsék Barbi rajongótáborát. Egy biztos – Opitz Barbi nem fél a szokatlan helyszínektől, és gyakran lép fel olyan városokban is, amelyek ritkán szerepelnek a nagy turnék térképén.

A makói koncerttel kapcsolatban már most óriási az érdeklődés, sokan azt találgatják, lesz-e valami különleges meglepetés az este folyamán.

A 2016-os X-Faktor nyertese korábbi fellépései ugyanis gyakran tartogatnak váratlan fordulatokat – hol egy meglepetésvendég, hol egy új dal premierje csavarja fel a hangulatot.